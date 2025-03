“A seguito delle nostre richieste di incontro e dei ripetuti solleciti, come Ugl Salute Catania, desideriamo esprimere un sincero plauso al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) per la sua disponibilità ad ascoltare le nostre problematiche e per aver proposto interessanti soluzioni riguardo all’utilizzo dei parcheggi presso il PTA (Presidio Territoriale d’Assistenza) San Luigi di Catania”. È questo il commento di Andrea Moschella, dirigente sindacale dell’Ugl Salute della provincia di Catania.

“Infatti – continua – Moschella – nel corso dell’incontro con le organizzazioni sindacali il Direttore Generale dell’Asp ha proposto di istituire una convenzione con la Ferrovia Circumetnea che prevede degli abbonamenti alla metropolitana riservati a tutti i dipendenti dell’Asp, con prezzi particolarmente vantaggiosi, per facilitare e incentivare i lavoratori all’utilizzo di una mobilità sostenibile e dei vari parcheggi scambiatori della stessa Fce”.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato –afferma Carmelo Urzì, segretario provinciale della Federazione Ugl Salute – che rappresenta una chiara dimostrazione di come il sindacato, quando operato in modo serio e costruttivo, possa portare a soluzioni significative e vantaggiose per i lavoratori”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.