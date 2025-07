Tino Minutola è stato confermato alla guida della UGL Trasporto Aereo. Il congresso provinciale della federazione lo ha eletto per acclamazione alla presenza dei dirigenti nazionali Davide Peli e Vincenzo Abbrescia e del segretario nazionale del trasporto aereo, Francesco Alfonsi.

“Sono orgoglioso di potere continuare a guidare questa segreteria. Abbiamo il bisogno di ricostruire la nostra identità e il trasporto aereo ha bisogno di noi”. Ha detto nel suo discorso Tino Minutola, caratterizzato dalle parole chiave: consapevolezza, visione e appartenenza.

“Siamo qui per difendere i lavoratori e lo faremo, come sempre. Non possiamo accettare ancora precarietà e instabilità lavorativa”, conclude.

”L’hub catanese è tra i più importanti sia per numero di lavoratori che per traffico. Sono orgoglioso che a difendere la categoria sia stato confermato Tino Minutola”, dichiara il segretario nazionale del trasporto aereo, Francesco Alfonsi.

A fare i saluti e gli onori di casa Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania. Il segretario non solo ha dato ampia e piena disponibilità della Segreteria e dei suoi spazi, si detto orgoglioso che il congresso del Trasporto Aereo si sia svolto nella sede catanese della UGL. Questa è la casa di tutti, – ha detto Musumeci – la nostra base per la lotta sindacale a difesa dei lavoratori e del territorio”.

Sostegno e collaborazione, amicizia e stima a Tino Minutola e alla federazione anche da parte del segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida. “La nostra è una squadra coesa e adesso si potrà continuare il lavoro già iniziato”, afferma.

