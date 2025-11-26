La IV Commissione all’Ars ha chiesto ai Consorzi di TPL la consegna di un dossier su mezzi, nastri lavorativi e sicurezza nei luoghi di lavoro. La richiesta del presidente della Commissione Carta è giunta dopo il riconoscimento ottenuto con la sentenza del Giudice del lavoro del 22 novembre, di comportamento anti sindacale della società Segesta autolinee proprio su questi temi. Nel corso della riunione di oggi, presenti anche i rappresentanti dei Consorzi, il direttore generale del Dipartimento regionale infrastrutture e le parti sociali, il Presidente Carta, infatti, ha richiesto la consegna di un dossier contenente i dati e un attenta analisi sui mezzi in circolazione, sui nastri lavorativi e sulle misure adottate dalle società per far fronte ai temi della salute e sicurezza. “Le richieste del Presidente Carta sono proprio i temi al centro del contenzioso tra la nostra organizzazione e la Segesta autolinee”, dichiarano il segretario generale Fit Cisl Sicilia Dionisio Giordano e il segretario regionale Fit Cisl autoferrotranvieri Davide Traina, che grazie al lavoro dello studio legale Liborio Gambino e Sandra Serraino, hanno visto il pieno riconoscimento e la piena legittimità in sede giurisdizionale. “Adesso auspichiamo che le nostre argomentazioni risultate vincenti in Tribunale nei confronti della Segesta autolinee, unitamente alle sollecitazioni del parlamento regionale nei confronti di tutte le aziende di trasporto ed all’impegno assunto dal Dipartimento regionale Infrastrutture di incrementare i controlli e vigilanza, possano concretamente determinare il rispetto del CCNL di categoria, dei bandi di gara e delle norme in materia di salute e sicurezza ed assicurare maggiore efficienza dei servizi per la collettività”.





