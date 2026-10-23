“La UilTrasporti cresce a Catania con un significativo passaggio di iscritti da altre organizzazioni, ma anche con le adesioni di chi sinora non aveva mai aderito ad alcun sindacato. Sono attestati di stima e di consenso, che danno più forza alle battaglie della Uil per la sicurezza e i diritti di lavoratrici e lavoratori. Come la battaglia che abbiamo recentemente condotto perché a Librino, alle persone di quel territorio e di tutta la città di Catania, al personale dell’Amts venisse restituita la piena fruizione dei bus di linea urbana, messa a rischio da ripetuti lanci di massi contro i mezzi dell’Azienda metropolitana”.

Il commissario straordinario della Uil Sicilia, Emanuele Ronzoni, e i segretari generali di Uil e UilTrasporti Catania, Enza Meli e Salvo Bonaventura, sottolineano così “gli importanti segnali di fiducia al Sindacato delle Persone che sono venuti dalla riunione della Segreteria territoriale della UilT allargata al direttivo del Trasporto pubblico locale che ha affrontato le principali criticità del comparto, con particolare riferimento ad Amts e Ferrovia Circumetnea, ma anche ufficializzato la notizia di oltre duecento nuove iscrizioni di lavoratrici e lavoratori catanesi alla UilT”.

La Segreteria territoriale UilTrasporti e il Direttivo del Tpl, nel corso dell’incontro, hanno messo al centro del dibattito le esigenze di maggiore qualificazione del servizio Amts: “Riteniamo prioritario – dichiara Bonaventura – che vengano migliorati la regolarità delle corse, la manutenzione dei mezzi, i collegamenti con le periferie e l’informazione all’utenza. Questo può avvenire attraverso una programmazione più efficace e un confronto costante con le rappresentanze sindacali. Particolare attenzione deve, poi, essere riservata al fenomeno purtroppo attuale delle aggressioni ai danni del personale e agli atti vandalici che interessano mezzi e infrastrutture. Non è accettabile che autisti e lavoratori debbano svolgere le proprie mansioni esponendosi a minacce, intimidazioni e situazioni di pericolo. Sollecitiamo ancora una volta, quindi, interventi concreti di prevenzione, maggiore collaborazione con le forze dell’ordine, adeguati sistemi di sicurezza e assistenza ai lavoratori coinvolti. La sicurezza del personale e dei passeggeri è irrinunciabile”.

Su Fce, invece: “E’ fondamentale più integrazione fra metropolitana, ferrovia e servizi automobilistici prestando attenzione alle esigenze dei pendolari, alla regolarità dei collegamenti, all’accessibilità e alla sicurezza. Occorre valorizzare le professionalità presenti, migliorare le condizioni di lavoro e promuovere una programmazione capace di rispondere alle esigenze di Catania e dei comuni limitrofi”. “La UilTrasporti vuole sottolineare ancora una volta – conclude Bonaventura – come non possa esserci trasporto pubblico efficiente senza lavoratori tutelati, adeguati investimenti, mezzi affidabili e condizioni di sicurezza. Con questo obiettivo, perseguiremo con maggiore convinzione la nostra strada maestra: rafforzare il confronto con le aziende e le istituzioni affrontando le criticità organizzative, i turni, i riposi, la manutenzione e la qualità complessiva del servizio”.

















Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.