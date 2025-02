Milano, 5 febbraio 2025 – La XXVII edizione di Travelexpo sarà presentata in anteprima alla Bit di Milano, che dal 9 all’11 febbraio 2025 torna dopo qualche anno di assenza a Rho fieramilano.

La borsa del turismo siciliana, in programma dal 5 al 6 aprile 2026 nella tradizionale location del CDSResort Città del Mare di Terrasini, verrà presentata da Toti Piscopo alla stampa di settore nazionale e agli operatori turistici presenti a Milano lunedì 10 febbraio alle 14.30 dopo la conferenza stampa della Regione nello stand Sicilia Padiglione 11 – Hall A59-A69-E60-E70 a cui interverranno Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ed Elvira Amata assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.





La nuova edizione di Travelexpo continuerà nel solco delle azioni già avviate per favorire l’allungamento delle stagionalità turistiche. Una tematica su cui la Logos con Travelexpo e Travelnostop.com insiste da tempo e che adesso sta generando libere ed autonome condivisioni presso le imprese sempre più orientate ad anticipare l’avvio della stagione turistica già a metà febbraio.

Nell’ormai tradizionale appuntamento di primavera, che favorisce l’incontro tra domanda ed offerta, partecipano, nei tre giorni, circa 100 espositori e circa 1.500 operatori turistici. Il claim di questa edizione è “La civiltà del viaggio tra affermazione ed aspirazione” che sarà declinato in speech e forum dedicati nell’ambito del comune obiettivo di favorire l’allungamento delle stagionalità.

“Riteniamo infatti – sottolinea Toti Piscopo, patron di Travelexpo e amministratore unico della Logos srl – che la tradizionale e sempre attuale offerta sole/mare, andrebbe affiancata con quella culturale globale e di alto livello, valida 365 giorni l’anno. Sono due asset che, se coordinati nelle modalità e nei tempi di attuazione, potrebbero costituire le basi per imprimere una svolta sul riposizionamento strategico dell’offerta turistica siciliana oltre che come strumento di contenimento per decentrare i flussi turistici e contrastare fenomeni di overtourism”.





Come sempre, sul piano del supporto alla commercializzazione, la Logos srl non si limiterà a organizzare Travelexpo: sono già in cantiere i Travelexpo Roadshow, la formula itinerante ideata per incontrare gli stakeholder nazionali attraverso workshop dedicati agli agenti di viaggio. Il calendario prevede a maggio due tappe in Calabria; a ottobre appuntamenti a Napoli, Salerno, Brindisi, Bari e novembre Pisa Firenze Padova e Verona e infine, a dicembre, 4 workshop in Sicilia tra Catania, Ragusa, Agrigento e Palermo.

Immancabile, poi, il 27 settembre la Giornata mondiale del Turismo che verrà celebrata a Palermo. È il tradizionale appuntamento calendarizzato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo che si celebra in Sicilia con la cartolina postale e annullo speciale del francobollo. L’appuntamento, che prevede anche un workshop a cui partecipano buyer provenienti dai mercati internazionali, è rivolto sia al trade che al consumer particolarmente al mondo delle scuole, della formazione ed informazione.





Inoltre, sono attese grosse novità anche per Travelnostop.com, l’unico quotidiano di turismo online edito in Sicilia. Nel quadro dell’innovazione digitale della testata e d’intesa con il Ministero del Turismo, il portale disporrà di una nuova area digitale dedicata dal titolo “EcoTurismo in Comune”, disponibile in italiano ed inglese. Si tratta di una banca dati delle opportunità offerte dai territori comunali a eventuali investitori internazionali interessati alla Sicilia in prima battuta ma che in una seconda fase potrà essere ampliata e coinvolgere l’intero territorio nazionale.





Luogo: fieramilano, RHO, MILANO, LOMBARDIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.