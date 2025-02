Dopo la presentazione nello stand Sicilia alla Bit di Milano, è partito il conto alla rovescia della XXVII edizione di Travelexpo – Borsa Globale dei Turismi. Mancano infatti quaranta giorni al taglio del nastro della manifestazione borsistica che anche questa volta è in programma al CDSHotels Terrasini – Città del Mare da venerdì 4 a domenica 6 aprile.

“Filo conduttore di questa edizione – ha annunciato Toti Piscopo, patron di Travelexpo – sarà “la civiltà del viaggio tra aspirazione del affermazione” che auspichiamo possa costituire la nuova frontiera del turismo in Italia. Non a caso lanceremo questo tema dalla Sicilia che, nel corso dei secoli, ha visto avvicendarsi tante civiltà. Oggi, mentre il settore dell’ospitalità, della ricettività e dei servizi turistici diffusi continua a puntare sulla qualità ritengo sia opportuno fare un ulteriore salto di qualità e trasferirlo dal mondo del turismo alla società civile, coinvolgendo tutti quei cittadini che, oltre a essere turisti, viaggiatori ed esploratori, sono i cittadini residenti. Una svolta culturale a cui tutti possono concorrere iniziando dal mondo dell’imprenditorialità turistica siciliana, che inizia a guardare anche alla fascia del lusso. In questa ottica, grandi novità anche per il nostro Travelnostop.com che, sin da questa edizione, anticiperà alcune novità di rilievo per il mercato turistico con una serie di iniziative che saranno portate a termine il prossimo anno in cui si celebrerà il primo ventennale dalla sua fondazione”.





L’idea legata alla civiltà del viaggio, che è stata presentata alla Bit, è stata particolarmente apprezzata dagli operatori sia del pubblico che del privato presenti alla borsa milanese e verrà affrontata nell’ambito dei seminari e degli speech che si alterneranno a Travelexpo accanto alla consueta attività degli operatori che già numerosi affollano gli spazi espositivi al pari dei visitatori professionali da cui quotidianamente già affluiscono le richieste di pre-accredito.





Finora, infatti, sono già oltre 80 le imprese turistiche che presenteranno i loro prodotti e pacchetti turistici validi per la stagione estiva. Tra questi ci sono oltre 30 tour operator, 10 vettori e l’aeroporto di Palermo, 2 assicurazioni, 4 aziende del ricettivo, 2 network, 6 fornitori di servizi, 4 enti del turismo, 2 olta, 1 autonoleggio. Tante le novità e le curiosità riservate a tutti gli operatori, tra cui lezioni di Hatha Yoga al tramonto come pratica rigenerante e allo stesso tempo rilassante nello splendido scenario del resort di Terrasini con vista sul Golfo di Castellammare.

Gli agenti di viaggio interessati a partecipare alla tre giorni al CDSHotels Terrasini – Città del Mare, che possono anche usufruire di un pernottamento gratuito, possono compilare il form di preaccredito su https://accrediti.travelnostop.com/index.php?idevento=80.

