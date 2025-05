Il cinema torna a raccontare la Sicilia e lo fa con forza, emozione e qualità. Alla settantesima edizione dei premi David di Donatello, “L’Arte della Gioia”, il film diretto da Valeria Golino e sostenuto dalla Regione Siciliana, ha conquistato tre importanti riconoscimenti, portando sul palco di Cinecittà l’eccellenza della narrazione al femminile e la ricchezza culturale dell’isola.

Un traguardo significativo che testimonia l’impegno dell’amministrazione regionale nel promuovere il territorio come fulcro creativo e produttivo dell’industria cinematografica italiana.

“Sono davvero orgogliosa del successo conseguito da “L’Arte della Gioia” alla settantesima edizione dei premi David di Donatello. Questo riconoscimento certifica la centralità della Sicilia nella narrazione e nella realizzazione di opere cinematografiche di qualità che la Regione con grande impegno sta sostenendo in questi ultimi anni”.

Lo ha affermato l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, commentando l’assegnazione di tre David di Donatello al film diretto da Valeria Golino e realizzato con il contributo della Regione Siciliana, in occasione della cerimonia a Cinecittà lo scorso 7 maggio.

Il film è stato premiato per le interpretazioni di Tecla Insolia e Valeria Bruni Tedeschi (rispettivamente, migliore attrice protagonista e migliore attrice non protagonista) e per la sceneggiatura non originale (il team composto da Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo).

“L’opera, interamente ambientata in Sicilia, – ha aggiunto Amata – è tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, considerato uno dei capolavori della letteratura italiana del Novecento e grazie all’industria cinematografica ha ricondotto all’attualità una fase storica nella quale le donne hanno vissuto, lottato e sofferto in cerca del proprio spazio nel mondo”.

