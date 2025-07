Tre grandi protagonisti della scena musicale e teatrale italiana accendono l’estate siciliana con tre imperdibili appuntamenti al Teatro Antico di Taormina. I concerti di Francesco Gabbani (6 agosto) e Riccardo Cocciante (10 agosto), insieme allo spettacolo di Enrico Brignano (29 agosto), sono organizzati dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con la direzione artistica di Gianna Fratta, nell’ambito della rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2025, e prodotti da Giuseppe Rapisarda Management. I tre eventi fanno parte del calendario del Wave Summer Music 2025.





FRANCESCO GABBANI

Dopo il successo nei palasport, Francesco Gabbani torna sui palchi di tutta Italia con il suo nuovo tour estivo, il “Dalla tua parte summer tour 2025”, partito il 7 luglio. Due gli appuntamenti siciliani: Palermo (Teatro di Verdura, 5 agosto) e Taormina (Teatro Antico, 6 agosto). Il tour, prodotto da A1 Concerti, prende il nome dal sesto album in studio dell’artista, Dalla tua parte, uscito a febbraio e accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Tra i brani più amati: “Viva la vita”, presentato alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, e il recente singolo “Così come mi viene”, attualmente in rotazione radiofonica. Il tour si concluderà il 1° ottobre con un grande concerto-evento all’Arena di Verona.





RICCARDO COCCIANTE

Dopo cinque straordinarie serate al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, Riccardo Cocciante torna live con lo spettacolo “IO… RICCARDO COCCIANTE”, prodotto da Vivo Concerti, che farà tappa a Taormina il 10 agosto. Un viaggio emozionante attraverso il repertorio di uno degli artisti più iconici della musica italiana, con brani intramontabili come “Bella senz’anima”, “Quando finisce un amore”, “Era già tutto previsto” e “Margherita”.





ENRICO BRIGNANO

Reduce dal successo catanese de “I 7 re di Roma”, Enrico Brignano torna in Sicilia con il suo nuovo spettacolo “Bello di Mamma!”, in scena il 29 agosto a Taormina e il 30 agosto a Palermo (Teatro di Verdura). Uno show brillante, tra riflessioni e comicità, che racconta con ironia le contraddizioni del nostro tempo e il bisogno universale di sentirsi accolti, protetti, amati. Brignano invita il pubblico a ritrovare la leggerezza dell’infanzia e la rassicurante dolcezza di un semplice “bello di mamma”.





Biglietti I biglietti per i tre appuntamenti sono disponibili online su Ticketone e presso i punti vendita del circuito Sicilia Ticket. Sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi anche nel pomeriggio degli eventi direttamente al botteghino del Teatro Antico di Taormina.

