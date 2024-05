Lunedi 20 maggio, alle 10, presso l’aula magna dell’I.i.s “Leonardo” di Giarre, la docente di fisica quantistica all’università di Firenze, scienziata e velista, Paola Verrucchi, incontrerà gli studenti degli istituti superiori giarresi, grazie all’ ospitalità del liceo “Leonardo”.

La ricercatrice, socia e velista della LNI Sezione di Portoferraio, ricercatrice in fisica teorica dell’Istituto dei sistemi complessi del CNR e docente all’università di Firenze, dove studia ed insegna teoria dell’informazione quantistica, computazione quantistica e fondamenti della meccanica quantistica, è ospite in questi giorni della sezione di LNI di Riposto, giunta al Porto dell’Etna, a bordo di una barca a vela di 5.80, salpata lo scorso primo ottobre da Portoferraio, per un giro d’Italia.

Si tratta del primo Sailing QuantinGiro (Sailing Quantum Tour), un giro per la penisola italica, in barca a vela, che porta eventi di divulgazione scientifica dedicati alla meccanica quantistica, coniugando il racconto di una navigazione a vela semplice e sostenibile, con la meraviglia del viaggio intellettuale della ricerca scientifica.

Sailing QuantinGiro si sviluppa nell’ambito delle attività promosse dalla Comunità europea, dal Consiglio nazionale delle Ricerche e dalle università italiane per la promozione della cultura scientifica e la sensibilizzazione rispetto alla sostenibilità ambientale, con il supporto della società di ricerca e sviluppo finlandese Algorithmiq e della sua divisione educativa e divulgativa QplayLearn, il riconoscimento della Società Italiana di Scienze e Tecnologie Quantistiche, il patrocinio del Comune di Portoferraio ed il sostegno della Lega Navale di Portoferraio.

Ad accogliere la scienziata velista, che tratterrà, con gli studenti, il tema “Tre quibit alle Canarie: il teletrasporto quantistico”, la dirigente scolastica, Tiziana D’Anna ed il presidente di LNI di Riposto, Giuseppe Ballistreri.

La meccanica quantistica ha fatto irruzione nel mondo scientifico, dando luogo ad una vera rivoluzione culturale, di enorme portata, con straordinarie ripercussioni nella vita di tutti i giorni. La teoria viene percepita come surreale e basata sui principi la cui comprensione è preclusa ai più. Quando tutto intorno a noi diviene “quantum”, è importante abbandonare ogni reticenza e bisogna impegnarsi a comprendere, i fondamenti della meccanica quantistica, cosi da apprezzare i nuovi scenari e le inedite prospettive. La scienziata ci proverà, insieme con gli studenti, fra quibit ed entanglement, teletrasporto e quantum-computer.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , GIARRE, CATANIA, SICILIA

