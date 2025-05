Al Teatro Agricantus di Palermo è pronto a debuttare l’ultimo spettacolo della stagione invernale. Da giovedì 29 maggio tornano in scena I Pezzi di Nerd che debuttano con una nuova esilarante commedia prodotta dall’Agricantus e intitolata Tre uomini e una mamma di cui sono anche autori. Diretti alla regia da Giovanni De Anna, I Pezzi di Nerd (ovvero Michele Iovane, Mirko Cannella e Jey Libertino) tornano in scena al fianco di Lorenza Giacometti in quella che può essere definita una divertente favola romantica dei nostri giorni.





I Pezzi di Nerd

Protagonista della commedia è Federica, “imminente” ragazza madre, mollata col pancione al suo destino, è alla ricerca di un compagno che possa essere anche un buon papà. Insicura ed eterna indecisa, Federica si trova a frequentare contemporaneamente tre ragazzi da cui si sente profondamente attratta per motivi differenti. Di ciascuno di loro ama una qualità diversa: la simpatia, la cultura, il romanticismo… Incapace di scegliere, per un po’ mantiene in piedi le tre relazioni contemporaneamente, finché per una strana casualità i tre uomini si incontreranno e diventeranno grandi amici. Cosa succederà? Una commedia brillante, ricca di situazioni rocambolesche e divertenti, che terrà il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine. Si replica fino a domenica 1 giugno, poi nei da giovedì 12 a domenica 15 giugno, tutti i giorni alle ore 21, la domenica alle ore 18 .





La locandina dello spettacolo

Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Mic – Ministero della Cultura.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre , 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

