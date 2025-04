L’Ecopunto di Trepunti, gestito dalla Igm, società appaltatrice del servizio di igiene urbana a Giarre, ha registrato una esponenziale crescita dell’utenza che ha la possibilità di conferire tutti quei rifiuti che non vanno consegnati al servizio “porta a porta”. La struttura, situata nell’autoparco comunale di Vico Platano (ex Mercato dei Fiori), è operativo il martedì, giovedì e sabato dalle 7:30 alle 11:30.

L’Ecopunto offre ai cittadini la possibilità di smaltire diverse tipologie di rifiuti in modo corretto e responsabile di olii vegetali esausti: raccolti in appositi contenitori per il successivo riciclo, sfalci e potature: conferiti direttamente per il compostaggio, rifiuti speciali: depositati negli scarrabili presenti nell’area antistante l’ex autoparco, tra cui: toner, pile esauste, piccoli elettrodomestici (RAEE), legno. Importanti i risultati – in termini di quantità – conseguiti nel 2024. Depositati 165 mila chili di rifiuti ingombranti, mentre quelli provenienti dalle potature 180 mila chili. Oltre 21mila chili, invece, le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (tv, monitor), 190 mila chili (legno) e 40 mila chili (piccoli elettrodomestici), pneumatici (circa 11mila chili) e gli inerti 158mila chili.

La postazione ecologica di Trepunti rappresenta un importante servizio per la comunità, contribuendo a ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica; a promuovere la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali; migliorare la qualità dell’ambiente urbano; agevolare i cittadini, grazie alla posizione strategica della postazione, facilmente raggiungibile. L’ampliamento dei servizi e degli orari dell’Ecopunto di Trepunti testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale e della Igm nella tutela dell’ambiente e nella promozione di comportamenti virtuosi tra i cittadini.

