La XV edizione di TrezzArte ospiterà il festival di cortometraggi “Onde di Cinema” che nasce con l’obiettivo di celebrare il mare come elemento universale di ispirazione, narrazione e riflessione.





Il mare, con la sua potenza evocativa, diventa filo conduttore di storie provenienti da ogni parte del mondo, capace di unire culture e linguaggi diversi. Il festival si propone di valorizzare opere cinematografiche che raccontino il mare in tutte le sue forme, sia come protagonista che come sfondo simbolico di vicende umane, ambientali e artistiche.





“Quando abbiamo pensato al nome per il nostro piccolo festival, alla prima edizione, è stato inevitabile pensare alle onde, ciò che si muove e che rinnova il mare continuamente.” dichiarano Elena Bonaccorso e Antonio Castorina, ideatori del festival che continuano: “Il mare doveva essere ovviamente il tema scelto, l’assoluto protagonista di Aci Trezza e della sua storia. Il mare in ogni aspetto: da luogo che unisce terre a veicolo di una nuova vita, da ecosistema da salvaguardare a mondo inesplorato che ci può dare tanto, e qualche volta togliere. Il tema è senza limiti, proprio come il mare.

Inserire questo festival all’interno di TrezzArte, manifestazione ormai storica per il nostro paese, significa significa sì dare risalto alle opere in concorso, ma anche permettere alla popolazione di Aci Trezza (e di tutti gli amici che verranno a trovarci da fuori) di godere liberamente dell’arte, dal cinema alla musica, dal disegno alla cura del nostro mare. Perché per noi la comunità è sempre l’aspetto più importante di ogni iniziativa.”





La partecipazione, aperta a una vasta gamma di artisti, favorendone la pluralità di sguardi e sensibilità ha come tema centrale il mare, inteso in ogni sua accezione: paesaggio naturale, luogo di memoria, confine simbolico, fonte di vita o minaccia ecologica.





La giuria è composta da Lorenzo Mannino, Evelyn Famà e Manuel Bonaccorso.

Luogo: Storico scalo marinaro, Acitrezza, ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

