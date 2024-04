Un significativo passo avanti verso l’integrazione sociale dei soggetti che hanno subito procedimenti penali tramite il sostegno alle attivita di pubblica utilita. Cosi il Ministero della Giustizia e l’Associazione “Amici dell’Aiuto ODV” hanno firmato una convenzione, ai sensi degli articoli 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, che introduce un modello esemplare per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita.



Soddisfazione da parte del presidente dell’Associazione “Amici dell’Aiuto”, avv. Piero Lipera, che dichiara: “Si tratta di un passo avanti verso un reale inserimento di coloro hanno vissuto esperienze giudiziarie sul piano penale, consentendo loro un concreto percorso di rieducazione e riabilitazione”.

La convenzione permette ad individui condannati, su richiesta, di scontare la loro pena attraverso servizi non retribuiti in favore della collettivita, operando presso l’ “Associazione Amici dell’Aiuto ODV”. Tale approccio non solo contribuisce al recupero sociale dei condannati ma promuove anche un impegno attivo nella vita comunitaria, fornendo servizi essenziali e supporto alle iniziative di volontariato.

L’attivita sara strettamente monitorata per garantire la conformita con le disposizioni legali e le sentenze di condanna, assicurando al contempo il rispetto dei diritti umani fondamentali e la dignita personale dei partecipanti.

Questa collaborazione tra il Ministero della Giustizia e l’ “Associazione Amici dell’Aiuto ODV” rappresenta un modello virtuoso di come le istituzioni pubbliche e le organizzazioni no profit possano lavorare insieme per il bene comune. Attraverso questa convenzione, si riafferma l’importanza del lavoro di pubblica utilità come strumento di riabilitazione e inclusione sociale, offrendo una seconda possibilita a chi e pronto a contribuire attivamente alla vita della comunita.

Luogo: Aci Castello, Via Firenze, 19, ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

