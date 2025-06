Seppur autori di una prestazione al top, Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, alternatisi al volante della Porsche 992 GT3 Cup con il viterbese Gianluca Carboni, costretti al ritiro nel secondo round stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance per problemi tecnici

Un avvio di stagione, decisamente, sfortunato per i due talentuosi driver siciliani affiancati dal management della Tempo srl, reduci dal secondo di quattro round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025, andato in scena lo scorso fine settimana presso l’iconico autodromo di Monza. In lizza nella 2^ Divisione della classe GT Cup AM, il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto che, con l’altro esperto coéquipier viterbese Gianluca Carboni, si sono alternati al volante della Porsche 992 GT3 Cup del Raptor Engineering, infatti, sono stati costretti allo stop a metà gara per la rottura di un semiasse. Eppure, prima del ritiro forzato, l’equipaggio aveva vissuto un fine settimana da protagonista sin dalle qualifiche ufficiali, tanto da mancare la pole di categoria per soli quattro decimi di secondo. Dopo il pronti-via, il trio si è distinto sfoggiando una prestazione in crescendo, tanto da passare al comando prima di rientrare ai box per il previsto cambio-pilota.

«Gianluca aveva appena completato il proprio stint. Stavo per prenderne il posto, quando il team mi ha prontamente stoppato, dopo aver notato una perdita d’olio e un principio d’incendio sulla vettura. Fine dei giochi» – ha raccontato un amareggiato Nicolosi – «Purtroppo, anche qui a Monza, si è ripetuto lo stesso copione di Misano: ovvero, un’ottima performance inficiata solo da un episodio non dipendente da noi. Ora non resta che resettare il tutto e prepararci al meglio per il prossimo impegno. Doveroso, infine, ringraziare sempre i nostri sponsor, gestiti da RELOAD». Completato il giro di boa, la prestigiosa serie tricolore riaprirà i battenti ai primi di agosto, in occasione della tappa di Imola.





