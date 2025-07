Presso l’”Enzo e Dino Ferrari” di Imola, teatro del penultimo atto stagionale del prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, impegno per Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, su Porsche 992 GT3 Cup

Guardare sempre avanti, per portare a casa il miglior risultato possibile. Quel che è certo, non mancherà una gran voglia di riscatto al catanese Giuseppe Nicolosi e all’agrigentino Davide Di Benedetto al via, il prossimo fine settimana, del terzo nonché penultimo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025, in scena presso l’autodromo di Imola.





Sulle rive del Santerno, i due talentuosi driver siciliani affiancati dal management della Tempo srl, infatti, proveranno a mettersi alle spalle un avvio di stagione sin qui decisamente sfortunato andando a caccia di punti pesanti nella 2^ Divisione della classe GT Cup AM, alternandosi al volante della Porsche 992 GT3 Cup del team Raptor Engineering con l’altro esperto coéquipier viterbese Gianluca Carboni. «È una gara molto importante per tutti noi» – ha commentato Nicolosi alla vigilia – «Dopo i precedenti impegni di Misano e Monza, abbiamo analizzato ogni dettaglio. Siamo cresciuti come squadra e ci sentiamo pronti. Imola è un circuito che amo: tecnico e veloce, dove un pilota può fare la differenza. Scendiamo in pista per stare davanti, senza fare alcun calcolo. Doveroso, infine, ringraziare sempre i nostri sponsor, gestiti da RELOAD».





Andando al programma, si entrerà nel vivo dell’evento sportivo il 1° agosto con due sessioni di prove libere, seguite da una terza prevista sabato mattina; nel pomeriggio, invece, vi sarà grande attesa per i tre turni di qualifiche ufficiali la cui somma dei tempi definirà la griglia di partenza. Domenica, infine, fuoco alle polveri con lo start (ore 15,03) della gara vera e propria che si disputerà sulla lunghezza di tre ore. Prevista la diretta televisiva integrale su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e la differita su RaiSport in orari ancora da definire. Disponibile anche il live streaming sui canali social ufficiali.





Calendario Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025

3/4 maggio – Misano (Rn); 21/22 giugno – Monza; 2/3 agosto – Imola (Bo); 13/14 settembre – Mugello (Fi).

