A Imola, i piloti isolani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, su Porsche 992 GT3 Cup, si rilanciano nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance collezionando una pole position e la prima vittoria stagionale di categoria

Un fine settimana perfetto, in quel di Imola: pole position e prima vittoria targata 2025. Sulla pista del Santerno, teatro del terzo nonché penultimo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto hanno messo a segno un importante successo nella 2^ Divisione della classe GT Cup AM, alternandosi al volante della Porsche 992 GT3 Cup del team Raptor Engineering con l’altro esperto coéquipier viterbese Gianluca Carboni. Riscattando alla grande una prima parte di stagione decisamente sfortunata, loro malgrado, i due talentuosi piloti siciliani affiancati dal management della Tempo srl, sono finalmente riusciti a concretizzare un’ottima prestazione facendo pienone di punti, per quanto il potenziale fosse già stato messo in evidenza nei due precedenti round della serie tricolore (Misano e Monza). «Meglio di così non poteva andare» – ha sottolineato un entusiasta Nicolosi – «Premiati impegno e lavoro di squadra.





Alla fine abbiamo raccolto, e meritatamente, quanto seminato in precedenza. Un plauso a tutti e uno, in particolare, a Davide che, nello stint conclusivo, ha riconquistato la leadership a poche tornate dal termine, dopo una sontuosa rimonta. Un risultato che fa morale e che infonde ulteriore fiducia in vista dell’ultimo impegno stagionale. Infine, sempre grati ai nostri sponsor, gestiti da RELOAD». La serie tricolore di durata, dopo la pausa estiva, riaprirà i battenti a metà settembre con la disputa della tappa finale, in scena presso l’autodromo del Mugello.





Classifica finale 2^ Divisione classe GT Cup AM

1. Nicolosi-Di Benedetto-Carboni (Porsche 992 GT3 Cup) in 3h01’18”771; 2. Prestipino-Micale-Giacon (Porsche 992 GT3 Cup) a 1 giro; 3. Marulla-Zydlewski-Risitano (Ferrari 488 Challenge) a 1 giro; 4. Fabiani-Bergonzini-Deverikos a 3 giri; 5. Giraudi-Giraudi-Giraudi (Mercedes AMG GT3) a 3 giri; 6. Simonini-Parisotto-Daminato (Ferrari 488 Challenge) a 7 giri.

Calendario Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025

3/4 maggio – Misano (Rn); 21/22 giugno – Monza; 2/3 agosto – Imola (Bo); 13/14 settembre – Mugello (Fi).





