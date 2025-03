Domenica 16 Marzo 2025 presso il “PALAVALENTIA” di Vibo Valentia in Calabria si è tenuto il torneo del “SUD ITALIA” di Kickboxing che ha visto interessati quasi 400 atleti delle migliori palestre dalla Campania in giù. Il team del Maestro Angelo Cirilla era più che dimezzato, hanno potuto partecipare soltanto 4 allievi che hanno portato a casa (che ormai da qualche mese è diventata la palestra “The Forge of Fitness”) un bottino di riguardo.





I fighter santagatesi hanno fatto en plein nella disciplina del Point Fighting con 4 primi posti per Sara GRANA, Mattia RUSSO, Mattia GENNARO e Mimì SPECIALE. Non male anche per la Kick Light con il secondo gradino del podio per Sara GRANA’ e il quinto posto per Mattia Gennaro. Pieni di soddisfazioni ci si vede per il prossimo appuntamento.

Luogo: palavalentia, viale della pace, VIBO VALENTIA, VIBO VALENTIA, CALABRIA

