Dal 16 al 19 giugno 2025 si svolgerà presso l’Auditorium di San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza, Palermo il II Trofeo di Radici di Sole, dedicato quest’anno al Teatro e intitolato ”CON – FUSIONE”.

In occasione del Trofeo saranno visitabili due mostre: la personale pittorica di Simonetta Genova e un’esposizione collettiva di quadri e fotografie.

Sono previste sfilate di personaggi teatrali e kimono artigianali e hair styling in tempo reale. La tematica delle opere partecipanti al Trofeo e alle mostre fa riferimento a ”Confusione” come caos di elementi o stati d’animo discordanti, ma anche a ”Con – Fusione” come mescolanza armoniosa di culture, materiali e linguaggi.

Ingresso libero, orario dalle 17.30 alle 20.30.

Per maggiori informazioni sul Trofeo e sulle Mostre, scrivere entro il 20 maggio 2025 a radicidisole@pec.it

