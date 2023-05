Fatica, emozioni e applausi per 60 tra cestiste e cestisti che domenica 7 maggio si sono sfidati sul parquet della palestra comunale Borgo Ulivia, a Palermo, in occasione delle finali under 15 misto del girone soft del I Trofeo Endas Sicilia di basket.

Il Partinico Basket si è imposto in una finale avvincente, terminata col risultato di 61-56 dopo i tempi supplementari contro il Bagheria ’92 maschile. Nel match per il terzo posto l’Orizzonte Basket di Palermo ha superato il Bagheria ’92 femminile.

Ma a trionfare, come sempre accade negli eventi di Endas Sicilia, sono stati i valori che l’ente di promozione, guidato dal presidente regionale Germano Bondì, reputa fondamentali: lealtà, confronto sano fra coetanei e voglia di praticare un’attività sportiva, a prescindere dal risultato.

