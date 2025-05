Torna “Maggio in…forma” per la lotta contro il tumore al seno: mammografie gratuite per donne tra i 40 e i 49 anni. Una donna su otto svilupperà un tumore al seno nel corso della vita: è un dato che i medici non smettono di sottolineare. Ma c’è anche una buona notizia: oggi, grazie ai progressi della medicina, l’87% delle donne colpite è in buona salute a cinque anni dalla diagnosi. La vera arma che fa la differenza? La prevenzione. Intervenire presto significa aumentare drasticamente le possibilità di guarigione. Questo è l’obiettivo di “Maggio in…forma”, campagna di informazione e prevenzione del carcinoma mammario – giunta ormai alla decima edizione – organizzata da Andos Catania e Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il patrocinio del Comune di Catania e dell’ANCI Sicilia.

Oltre 500 le mammografie a disposizione

“Stare in forma” ed “essere informate” salva la vita. Per questo dal 2015 la manifestazione offre alle giovani donne della fascia 40-49 anni, non raggiunte dal Sistema sanitario nazionale, l’opportunità di effettuare una visita senologica e una mammografica gratuita. In questi anni sono state offerte 3.283 mammografie, che hanno consentito di individuare 66 casi di positività. La generosità degli sponsor fa sì che nel 2025 possano essere omaggiate oltre 500 mammografie, da calendarizzare entro dicembre.

Per diffondere tutte le buone pratiche di prevenzione – primaria e secondaria – e i risultati delle ultime ricerche scientifiche sul tema, anche a maggio 2025 è previsto un programma ricco di iniziative e partnership con testimonial di eccezione, associazioni e aziende siciliane che hanno deciso di allearsi nella lotta.

Il programma di Maggio in…forma 2025

Le organizzatrici Raffaella Tregua, vicepresidente della Fondazione Tregua, e Francesca Catalano, presidente di Andos Catania, presenteranno alla Stampa il calendario completo degli appuntamenti nella conferenza che si terrà mercoledì 14 maggio alle ore 12 nella sede della Fondazione, in via Principe Nicola n.22, a Catania (1° piano). Per l’occasione saranno presenti Viviana Lombardo, assessora alle Pari opportunità del Comune di Catania, Concetto Mannisi, presidente neoeletto dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, il prof. Giuseppe Ettore, presidente della Fondazione salute e cultura, Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Sant’Egidio di Catania, don Nuccio Puglisi, direttore della Caritas diocesana di Catania, la dott.ssa Gabriella Caruso, direttrice UOC Salute donna e Prevenzione oncologica dell’Asp di Catania, Serena Anastasi, operatrice della Locanda del Samaritano. A moderare l’evento sarà il giornalista Giuseppe Lazzaro Danzuso.

In programma, venerdì 16 maggio, la presentazione del volume “La porta socchiusa. Degenza e convergenza emotiva” – di Elda Ferrante, Francesca Catalano e Pina Travagliante – al Salone internazionale del libro di Torino. Il 27 maggio, alle ore 16:30, sarà presentato anche nella sede della Fondazione Marilù Tregua. Il 31 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, le donne di 40-49 anni potranno prenotare le mammografie gratuite al banchetto allestito in piazza Stesicoro a Catania. La tappa conclusiva è prevista per il 15 giugno: Camminandos, una passeggiata di solidarietà a supporto della prevenzione oncologica e del binomio sport e salute, che partirà di fronte piazza Sciascia, dinanzi al murales, alle ore 10.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.