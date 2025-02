Prima giornata di Fiera a Milano per The Best of Western Sicily, il progetto dell’agenzia Feedback che mette insieme diversi partner per promuovere il territorio della Sicilia Occidentale alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano la cui 45esima edizione ha preso il via al quartiere fieristico di Rho. Per il quinto anno consecutivo, il progetto si conferma come uno degli appuntamenti principali per promuovere la Sicilia Occidentale attraverso un’azione sinergica che coinvolge enti pubblici e privati, tra cui i Comuni di Castellammare del Golfo, Favignana-Isole Egadi, Mazara del Vallo, San Vito Lo Capo, il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, l’Università degli Studi di Palermo e CoopCulture. Ad inaugurare il programma della giornata, dopo il taglio del nastro, l’edizione 2025 del Cous Cous Fest che si svolgerà dal 19 al 28 settembre 2025 a San Vito Lo Capo. Il Festival internazionale dell’integrazione culturale, premiato a novembre come secondo festival italiano al Bea, il Best event award a Roma, è stato presentato dal sindaco della cittadina, Francesco La Sala, dall’assessore al turismo Angelo Bulgarello, da Marcello Orlando, Ceo di Feedback, società producer dell’evento, con il contributo di Pino Zuliani, Direttore nazionale Customer marketing di Conad, main sponsor della manifestazione, e di Roberta Garibaldi, Presidente dell’Associazione italiana turismo enogastronomico in un incontro condotto da Federico Quaranta. “A settembre – ha detto il sindaco La Sala – la nostra cittadina si trasforma nella capitale mondiale del cous cous e, grazie a questo progetto di marketing territoriale nato 28 anni fa insieme all’agenzia Feedback, siamo riusciti ad allungare la stagione turistica fino ad ottobre. Le sole presenze alberghiere a settembre sono passate dal 1999 ad oggi dalle circa 11 mila ad 85 mila”.





Tra le visite allo stand anche quella dell’assessore al turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata, che ha sottolineato l’impegno della Regione nella delocalizzazione e destagionalizzazione turistica parlando anche dell’iniziativa “Sicilia d’inverno” rivolta all’ideazione, da parte dei tour operator, di nuovi pacchetti per attirare turisti al di fuori dell’alta stagione.

Nel pomeriggio si è parlato di Heritage Experience con CoopCulture, un’occasione per raccontare lo stato dell’arte dei siti archeologici della Sicilia occidentale: per parlare di valorizzazione, promozione, e nuovi pubblici. Il direttore del Museo Salinas, Giuseppe Parello, i direttori del parco di Segesta, Luigi Biondo, di Selinunte Felice Crescente, di Monte Iato, Domenico Targia si sono confrontati con la direttrice generale di CoopCulture, Letizia Casuccio che ha sottolineato le possibilità e il successo del primo biglietto unico della “Sicilia archeologica”. Ognuno ha raccontato una realtà differente che ha investito sul territorio traendone continui spunti e puntando su esperienze condivise. Se il Salinas pensa a laboratori creativi per i più piccoli, Selinunte è pronto a lanciare la nuova call per artisti in vista di una nuova estate di spettacoli, Segesta si prepara a nuove campagne di scavo sull’Agora, e Iato ha migliorato l’accessibilità al sito e puntato su sapori e odori del territorio.





Il Comune di Castellammare del Golfo ha presentato il suo territorio con il sindaco Giuseppe Fausto, l’assessore al turismo Mariella Caleca, il local insider Leonardo Vasile, Stefania Renda e Giusi Battaglia, le conduttrici di Gustorie di Sicilia, la rassegna che valorizza la cultura e la gastronomia locale che tornerà nella cittadina per la seconda edizione dal 26 al 29 giugno.

“Abbiamo partecipato alla Bit per presentare l’offerta turistica e culturale che connota l’identità della nostra città con le sue eccellenze e caratteristiche uniche. Un percorso fatto di storia, tradizione e bellezza – hanno detto il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al turismo Mariella Caleca – ma anche di tanti eventi che animeranno la nostra cittadina. Quest’anno il turista che sceglierà il nostro territorio avrà inoltre uno strumento in più per vivere al meglio la sua vacanza: il portale turistico ilovecastellammaredelgolfo.it che metterà in rete quanto di meglio offre Castellammare del Golfo tra cultura, natura, gastronomia, offerta turistica ed escursioni”.

Il territorio di Favignana e delle Isole Egadi è stato raccontato da Salvatore Livreri Console, direttore dell’Area Marina Protetta Isole Egadi. Numerosi gli eventi in programma nell’arcipelago. “Il terzo lunedì di aprile sarà inaugurata – ha annunciato Livreri Console – la mostra dal titolo “I Florio tra lusso e innovazione” che vedrà esposti alcuni abiti di donna Franca a Palazzo Florio dove, attraverso supporti multimediali, sarà possibile conoscere la storia di questa grande famiglia siciliana che si snoderà anche in un percorso di allestimenti che condurrà fino all’Ex Stabilimento Florio”. A luglio, dal 15 al 19, tornerà il Marettimo Italian Film Fest con la conduzione di Pierluigi Diaco, Alessio Orsingher, Giordano Bruno Guerri e Gabriella Carlucci e la presenza di personaggi internazionali del cinema e della televisione; confermato anche Come è profondo il mare, il festival del noir mediterraneo diventato uno dei più apprezzati.

Tra le novità anche l’adesione del Comune a “Islands of Sicily”, un progetto innovativo volto a promuovere le isole minori della Sicilia come destinazione turistica d’eccellenza, puntando su un modello di sviluppo sostenibile e integrato, iniziativa che consentirà di utilizzare strumenti di marketing avanzati e accedere alle più prestigiose fiere internazionali.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.