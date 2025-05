Giovedì 8 maggio, alle ore 18.00, presso il Parco Botanico e Artistico Radicepura di Giarre (Via Fogazzaro, 19), si terrà un incontro dedicato alla presentazione del nuovo bando promosso dall’assessorato al Turismo della Regione siciliana.



L’evento, patrocinato da Confindustria Catania, rappresenta l’ occasione per le aziende di approfondire le modalità di accesso ai finanziamenti e gli strumenti disponibili per sostenere la crescita e lo sviluppo del comparto turistico siciliano. Il bando, finanziato con 135 milioni di euro nell’ambito dei Fondi FSC 21/27, è rivolto alle imprese dei settori turistico, alberghiero ed extralberghiero.

Ad aprire i lavori sarà l’onorevole Salvo Tomarchio, segretario della Commissione Attività produttive dell’ARS. Porteranno i loro saluti istituzionali il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, il vicepresidente vicario di Confindustria Catania, Franz Di Bella, e Mario Indovina, vicepresidente della sezione Turismo, Cultura ed Eventi di Confindustria Catania.

La presentazione del bando sarà affidata all’onorevole Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, a cui seguirà il dibattito sulle opportunità previste per le imprese del settore.

Luogo: Parco Botanico e Artistico Radicepura, Via Fogazzaro, 19, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: convegno

Data Inizio: 08/05/2025

Data Fine: 08/05/2025

Ora: 18:00

