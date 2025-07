Tre giorni all’insegna del buon cibo, con eccellenze gastronomiche provenienti da tutta l’isola, e tanti spettacoli per trascorrere un magnifico fine settimana sul lungomare di Castel di Tusa in uno dei luoghi più belli e suggestivi d’Italia. Dal 25 al 27 luglio si svolgerà nel borgo marinaro di Tusa, all’interno del progetto Tusa il borgo dell’arte, l’evento Tusa Blu Food ideato per celebrare l’assegnazione, anche quest’anno, della bandiera blu alla Spiaggia Lungomare.

La bandiera blu è un riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.





Un viaggio gastronomico attraverso il ricco patrimonio gastronomico siciliano con eccellenze culinarie provenienti da tutta la Sicilia che proporranno il meglio dello street food dell’isola, ma anche proposte culinarie di altre regioni italiane e internazionali. Prodotti tipici, piatti della tradizione, eccellenze di altre regioni, contaminazioni internazionali e tante proposte di dolci con il gelato e l’immancabile granita (vera specialità in provincia di Messina), la pasticceria siciliana e irresistibili e particolarissimi waffle. Non mancheranno, inoltre, sfiziosissimi prodotti dei Nebrodi, il vero street food Made in Sicily con panelle, crocchè, milza, arancini e prodotti iconici come porchetta, kebab, hamburgher e coppo di pesce fritto.

Non può non mancare chiaramente la birra artigianale siciliana e per finire anche accattivanti proposte culinarie internazionali come sushi e pokè e di altre regioni tra cui le bombette e le zampine pugliesi con il caciocavallo impiccato.





Tanti gli eventi previsti durante l’evento sul lungomare di Castel di Tusa: si inizia venerdì 25 luglio alle ore 19 con l’inaugurazione delle casette gastronomiche, a seguire il convegno “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”. Seguiranno un workshop sul cannolo siciliano e uno sul mondo delle birre artigianali siciliane presentati dal gastronomo Maurizio Artusi. Alle ore 22 tante risate con Ivan Fiore e il suo spettacolo “Fiore all’occhiello”. Sabato 26 alle ore 20 si terrà il convegno “Il marketing turistico per valorizzare un territorio”, seguito da un interessante workshop sulla cucina siciliana e i piatti identitari presentati dal gastronomo Maurizio Artusi. Dalle ore 22:30 fino a notte si ballerà con Radio 105 e Jonny Mele, dj ufficiale dello Zoo di 105.

Tanti anche gli appuntamenti di domenica 27 con alle ore 20 il convegno “La bandiera blu: nuova prospettiva di turismo sostenibile per un territorio” e il workshop “La cucina di mare e la blue economy”. Seguirà l’imperdibile appuntamento con Gianni Marino, tra i concorrenti più amati dell’ultima edizione di Masterchef.





“Tusa Blue Food – afferma il sindaco di Tusa Angelo Tudisca – non sarà solo un viaggio gastronomico, ma anche un’immersione nel divertimento e nella bellezza del nostro territorio. Le giornate saranno scandite da eventi, musica e spettacoli, il tutto nella cornice incantevole del nostro mare cristallino premiato per l’undicesima volta consecutiva con il riconoscimento della Bandiera Blu, che invita a vivere momenti di relax e spensieratezza sulle nostre spiagge. Questo evento rappresenta un’importante vetrina per Tusa, un modo per promuovere le nostre tradizioni, la nostra cultura e, soprattutto, la nostra ospitalità. È un invito a vivere appieno l’esperienza del nostro borgo, a lasciarsi conquistare dalla sua magia e a portare con sé un ricordo indelebile. Ringrazio fin da ora tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione: gli organizzatori, i produttori, gli operatori commerciali, i dipendenti e tutti i volontari che con il loro impegno rendono possibile tutto questo.”

Luogo: Castel di Tusa, Viale Europa Unita, TUSA, MESSINA, SICILIA

