Tutte le novità sull’Iva nel nuovo anno sono state al centro del convegno che si è svolto ieri pomeriggio nel circolo dei soci di via Libertà della Banca di credito cooperativo di Pachino. L’evento, a cui hanno partecipato i commercialisti del Siracusano, ha avuto come obiettivo quello di fornire una panoramica dettagliata sulle modifiche normative più recenti riguardanti l’IVA e il loro impatto sulle operazioni aziendali e sulle strategie fiscali. Tra i temi principali trattati i decreti di fine anno e la legge di bilancio 2024, la dichiarazione iva 2024 e la rettifica della detrazione forfettari, la delega fiscale 2023 e i decreti attuativi, i controlli sulle locazioni brevi e il commercio elettronico. All’evento, organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa, in collaborazione con Memento Giuffrè Francis Lefebvre e Bcc Pachino, hanno partecipato Renato Portale, presidente commissione Iva e imposte dirette del consiglio nazionale dei commercialisti, Gaetano Ambrogio, presidente provinciale dell’ordine, Maria Dell’Arte consigliere provinciale, Giulio Lombardi responsabile area sud Giuffrè, Marco Arena district manager di Giuffrè per la Sicilia e la Calabria, Joseph Franzo responsabile commerciale per la Sicilia sud orientale di Giuffrè.



