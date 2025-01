Lo spettacolo della Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno presenterà tutti i più grandi successi del Maestro Morricone a Catania al Teatro Metropolitan, domani, venerdì 17 gennaio e a Palermo al Teatro Golden sabato 18 gennaio 2025. A Catania apertura affidata al pianista catanese Domenico Quaceci.

Uno spettacolo unico nel suo genere, elegante e raffinato: questo e tanto altro si prepara ad essere ‘Alla scoperta di Morricone’, lo spettacolo di Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno che sarà a Catania al Teatro Metropolitan domani venerdì 17 gennaio e a Palermo al Teatro Golden sabato 18 gennaio. Gli eventi inizieranno entrambi alle ore 21:00. Il tributo unico alle musiche del grande compositore italiano si arricchisce di nuove pagine, in gran parte, meno conosciute, ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del Maestro Morricone per dar vita al nuovo spettacolo “Alla scoperta di Morricone. Le due date sono organizzate da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Andrea Randazzo per Agave Spettacoli.

Apertura dello show catanese affidata a Domenico Quaceci

A Catania, sarà il pianista e compositore di musica neoclassica di origini etnee, Domenico Quaceci ad aprire il concerto. Diplomato con lode presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania, Quaceci ha intrapreso un percorso artistico che unisce tradizione e innovazione. Ha pubblicato due album acclamati dalla critica: Like an Ocean (2021), un’opera intima di pianoforte solo, e Ascendant (2023), che esplora la nostalgia attraverso un linguaggio sonoro ricco di elementi neoclassici e contemporanei. Attualmente è impegnato nel progetto Night Tales, una raccolta di brani di solo felt piano, previsti per il 2025.

‘Alla scoperta di Morricone’, show elegante e senza tempo

‘Alla scoperta di Morricone’ non è solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale Il viaggio incredibile iniziato tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni con la potenza evocativa di Mission, La Leggenda del Pianista sull’Oceano, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful Eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena e che ha caratterizzato l’attività dell’Ensemble Symphony Orchestra nelle scorse stagioni, prosegue affrontando altre opere come Gli Intoccabili, La Califfa, Canone inverso, con uno spazio importante per le grandi canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina in una nuova versione sinfonica. 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al Maestro.





