Alberto Lo Passo, redattore del settimanale cattolico “Cammino” è stato riconfermato presidente della sezione provinciale dell’Ucsi di Siracusa. Ad eleggerlo all’unanimità il consiglio direttivo che lo affiancherà per il quadriennio 2025/2029.

L’elezione è avventa al termine dello svolgimento dell’assemblea provinciale dei soci che si è tenuta a Siracusa, questa mattina, nell’aula “Mons. Salvatore Giardina” presso il centro pastorale del Santuario Basilica Madonna delle Lacrime. L’assemblea, presieduta da Luca Marino, è stata aperta da un momento di riflessione spirituale tenuto da don Carlo Fatuzzo, sacerdote dell’arcidiocesi di Siracusa.

Il nuovo consiglio direttivo è composto da Alessandro Ricupero, vice presidente, collaboratore dell’Ansa, della Gazzetta del Sud e vice direttore dell’Ufficio comunicazioni dell’Arcidiocesi di Siracusa, Angelo Di Tommaso, segretario, freelance, Luca Marino, tesoriere, collaboratore del settimanale Cammino, Paola Altomonte, freelance e cura gli uffici stampa, Laura Fazzina e Maria Luisa Vanacore, collaboratori del quotidiano “La Sicilia”, consiglieri. Don Aurelio Roberto Russo, consulente ecclesiastico.

I soci Ucsi prima dell’assemblea hanno partecipato alla celebrazione Eucaristica presieduta da don Carlo Fatuzzo che si è svolta nella cappella del Santissimo nella Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime. L’assemblea è stata aperta dalla relazione del presidente uscente Alberto Lo Passo e dall’intervento del segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo, che è anche tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. “Bisogna continuare ad investire sulla formazione creando nuove sinergie con le istituzioni di categoria: Ordine e Sindacato – ha detto il segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo – essere più presenti nel dibattito pubblico coinvolgendo le colleghe e i colleghi delle testate laiche le professionalità della comunicazione; l’attenzione alle giovani generazioni impegnate nel giornalismo e nella comunicazione, offrendo loro proposte concrete di formazione e di partecipazione attiva; tornare nelle scuole; riflessioni e dibattiti sul servizio pubblico; raccogliere, elaborare e proporre le indicazioni di Papa Francesco su come stare nel giornalismo e nella comunicazione”.

Il nuovo direttivo ha ricevuto un ampio mandato per i prossimi 4 anni. “Ringrazio il consiglio direttivo per la fiducia riposta nella mia persona, per svolgere il secondo mandato. Sarà impegno dell’Ucsi di Siracusa – ha detto il presidente provinciale dell’Ucsi di Siracusa organizzare tutti i momenti forti che la chiesa celebra, la formazione professionale e gli appuntamenti che organizziamo in occasione della memoria del patrono dei giornalisti San Francesco di Sales e per la Giornata Mondiale per le Comunicazioni”.

