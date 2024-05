Palermo – A San Giuseppe Jato l’U.D.C ricomincia al femminile, il Coordinatore Provinciale, Paolo Franzella ha nominato con la condivisione del Segretario Regionale del partito Decio Terrana, la Coordinatrice Cittadina Grazia Maria Conigliaro, attiva sul versante sindacale e dell’ associazionismo. “Ringrazio il Coordinatore Provinciale dell’U.D.C. per la fiducia accordatami – ha dichiarato Grazia Maria Conigliaro – per l’ incarico l’ incarico di Coordinatrice dell’U.D.C. di San Giuseppe Jato. Questa per me è motivo di orgoglio oltre che riconoscimento del lavoro svolto negli anni nel nostro territorio, è una grande opportunità per portare avanti il lavoro iniziato in occasione delle Amministrative dello scorso anno, nel quale ci ha visti penalizzati a causa del sistema elettorale maggioritario, ricordo che la lista arrivò terza e pertanto, la norma prevede che nei comuni sotto i 15.000 abitanti non sono previste rappresentanze in Consiglio Comunale dalla seconda lista in poi, continua l’ impegno con passione ed entusiasmo”.



In occasione delle consultazioni elettorali del Comune di San Giuseppe Jato, la figlia Alessia Rappa, risultò prima nella lista “Connessi al Futuro”, con più di 200 voti, precedendo di pochi voti Franzella Daniele, figlio del Responsabile Provinciale dell’U.D.C. di Palermo.

A ricoprire il ruolo di Responsabile Cittadina delle Donne U.D.C. è stata chiamata Francesca Genovese, Agrotecnico, anch’essa proveniente dal mondo dell’ associazionismo, Operatrice Socio Assistenziale per l’Infanzia, da sempre vicina alle posizioni del politiche e sociali del Responsabile Provinciale di Palermo.

“Ringrazio di cuore il Responsabile Provinciale Paolo Franzella, – ha dichiarato Genovese – per la fiducia data, mi impegnerò con tutte le mie forze e capacità per ricambiare, sperando di essere all’altezza e di contribuire ai successi dell’U.D.C. a San Giuseppe Jato, mi metterò subito al lavoro, cercando di coinvolgere anche le donne, che si ispirano ai principi del nostro partito, della vicina San Cipirello, affinché si possa lavorare in sinergia affermando i principi del partito nel solco della cristianità e dell’amore verso il prossimo.”

Il partito dell’ U.D.C grazia all’ impegno di Franzella si struttura sul territorio palermitano con nuovi incarichi volti a far crescere i principi ispiratori.

“Nella Città di Palermo ché in Provincia – ha detto il Coordinatore Provinciale Paolo Franzella – puntiamo ad una nuova classe dirigente con tante donne e tanti giovani, contornata da persone con esperienza politica, l’adesione di recente dell’On. Salvino Caputo a Vice Coordinatore Regionale del Partito a cui vanno le mie più vive congratulazioni, è la testimonianza che stiamo lavorando bene, impegnandoci in un partito al fianco dei bisognosi, delle famiglie, delle imprese in sofferenza”.

Soddisfazione per le nuove nomine è stata espressa dal Coordinatore Regionale Decio Terrana. “L’ U.D.C cresce in ogni provincia con l’ attivo contributo del Coordinatori Provinciali – ha dichiarato Terrana – occorre valorizzare tutte le risorse umane e la loro qualificata presenza sul territorio per essere capaci di dare quelle risposte politiche che le comunità attendono, il nostro partito esprime una politica moderata e coerente con la Dottrina sociale della Chiesa”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.