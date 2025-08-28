Gallina: Sarà un programma elettorale innovativo in grado di far voltare pagina a questa Città



Villagrazia di Carini. Nell’ambito del percorso politico “In cammino per le amministrative 2026”, il Coordinatore Provinciale dell’UdC, Franzella Paolo, ha convocato una riunione strategica con i quadri Dirigenziali Provinciali e locali del partito. All’incontro hanno preso parte il Vice Coordinatore Regionale, On. Caputo, e il Coordinatore Cittadino di Carini, Giovanni Gallina, nonché il Coordinatore Cittadino di Misilmeri Claudio Amodeo, a conferma dell’impegno congiunto per costruire una proposta politica solida e condivisa per il territorio.



Il Coordinatore Franzella ha aperto i lavori con una relazione programmatica che ha delineato le linee guida dell’azione politica dell’UdC in vista delle elezioni amministrative del 2026 nei comuni della Provincia di Palermo che andranno al voto, come dettato dal Segretario Regionale On. Decio Terrana, nella quale è stata espressa la volontà di rafforzare il radicamento territoriale del partito e di promuovere una visione progettuale innovativa per Carini.

Nel corso della riunione, sono stati dibattuti numerosi temi di rilevante interesse per la comunità Carinese:

– Agricoltura strategie per il rilancio delle attività agricole locali e sostegno alle imprese del settore , come del resto l’attività delle imprese della Marineria.

– Turismo: valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale come leva di sviluppo

– Progettualità territoriale: nuova visione integrata per infrastrutture, servizi e inclusione

– Tasse e tributi: revisione delle politiche fiscali locali per maggiore equità e sostenibilità

– Protezione civile: potenziamento dei sistemi di prevenzione e risposta alle emergenze

– Categorie fragili: impegno concreto per il riconoscimento di tutele e diritti sociali



L’incontro si è svolto in un clima di sentita partecipazione, condivisione di idee e collaborazione progettuale, con l’obiettivo comune di costruire un programma elettorale che risponda alle reali esigenze del territorio.

È stato annunciato l’avvio imminente di incontri tematici con le organizzazioni di categoria, al fine di raccogliere contributi e proposte da parte dei principali attori economici e sociali del territorio.

In conclusione, è stato ribadito con forza che l’UdC a Carini è pronta al confronto con le altre formazioni politiche locali, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano strumenti fondamentali per costruire un futuro migliore per la comunità.



