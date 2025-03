Il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, sentito il parere favorevole del Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa, ha comunicato la nomina a Coordinatrice delle Donne dell’Udc per la Provincia di Messina alla stimata Avvocato Caterina Cavallaro.

Esprimono soddisfazione per l’importante adesione la Coordinatrice Udc delle donne in Sicilia, la dott.ssa Emilia Di Piazza ed il coordinatore politico per la provincia di Messina, il dott. Fabrizio Sottile, il quale si augura grande collaborazione con l’avvocato Cavallaro per far crescere sempre più l’Udc sul territorio.





Felice della nomina anche il Coordinatore Regionale On. Decio Terrana: “Sono molto contento di comunicare il nuovo ruolo assegnato all’Avvocato Cavallaro. Stiamo investendo molto su professionalità di spessore in tutto il territorio siciliano. Grande attenzione è rivolta anche all’attività delle donne in politica, oggi sempre più fondamentale, rappresentando un vero e proprio pilastro della nostra società. Siamo felici di poter contare su grandi professionalità che stanno intervenendo attivamente su tutte le attività politiche, sociali ed economiche del nostro territorio”.

Luogo: MESSINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.