A volerlo fortemente in squadra è stato il responsabile provinciale di Palermo, Franzella Paolo. Il cinquantatreenne Claudio Amodeo, nato a Milano, ma da genitori siciliani, ha vissuto per 40 anni a Milano. La sua carriere duttile, è un continuo crescendo, nel 1995 acquisisce la la qualifica gemmologo presso il GIA Istituto Gemmologo Americano con sede Italiana a Vicenza. Successivamente viene assunto come responsabile di in villaggio turistico di Olbia, sviluppando competenze nella gestione delle risorse umane. Dal 2000 fino al 2010 è entrato a far parte dell’Azienda “Seat Pagine Gialle S.P.A.” con ruolo di commerciale vendite, dove ho ottenuto ottimi risultati, vincendo gare nazionali nel 2004 e 2005. Successivamente, ha lavorato nel settore delle energie rinnovabili. Nel 2012 si è trasferisce a Misilmeri paese di origine dei propri genitori. Prosegue la sua carriera a Palermo nel marketing digitale, fondando nel 2019 la società Sicily Heart SRLS, specializzata in sistemi olografici. Nel 2022, decide di uscire dalla società per concentrarsi sullo sviluppo di sistemi di comunicazione visiva associati all’intelligenza artificiale, collaborando con GDL Informatica. Attualmente, sono in procinto di lanciare una startup innovativa focalizzata sulla ricerca e sviluppo di soluzioni integrate di intelligenza artificiale per la comunicazione intelligente.

Claudio Amodeo “ringrazio il coordinatore provinciale Dott. Franzella Paolo e l’On. Decio Terrana per la fiducia ripostami, ho deciso di accettare l’incarico che mi e stato proposto dal Segretario Provinciale in quanto credo nei valori cristiano cattolici di questo partito e voglio prodigarmi per la crescita territoriale dello stesso in questa nostra regione.”

“In qualità di Coordinatore Provinciale del partito UDC, desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento e apprezzamento nei confronti del nostra eccellente Responsabile per le Innovazioni Tecnologiche e l’Intelligenza Artificiale, Claudio Amodeo. Lo straordinario impegno e la sua inesauribile passione per la tecnologia hanno avuto un impatto significativo nella volontà di scegliere Claudio per questo importante ruolo. Le innovazioni tecnologiche, e nello specifico l’Intelligenza Artificiale, oggi sono un faro di progresso, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi e la vita dei cittadini. Potendo guardare al futuro con ottimismo e fiducia, siamo certi che Claudio contribuirà a guidarci verso nuovi orizzonti innovotativi e di sviluppo” dichiara il coordinatore provinciale Franzella Paolo.

Il segretario regionale Decio Terrana aggiunge “Dopo la nomina di Claudio Amodeo a Responsabile Provinciale per le Innovazioni Tecnologiche e l’Intelligenza Artificiale, desidero esprimere la mia gratitudine e ammirazione al nostro Segretario Provinciale Paolo Franzella, per l‘eccezionale contributo dato, la sua leadership dinamica e l’impegno incrollabile verso il progresso della Provincia di Palermo, sono fonte di crescita del partito. Le iniziative innovative che ha promosso e la sua dedizione alla comunità hanno portato risultati tangibili. Il suo lavoro infaticabile e la sua visione chiara sono essenziali per il nostro successo comune. Paolo Rappresenta un vero pilastro della nostra organizzazione e del territorio Provinciale. Complimenti per tutto ciò che ha realizzato e che continuerà a realizzare”.

