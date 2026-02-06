Prosegue il percorso di crescita e radicamento territoriale dell’Unione di Centro in Sicilia, con il rafforzamento della propria struttura organizzativa nel Palermitano e nelle Madonie attraverso nuove nomine che consolidano l’azione politica del partito sui territori.

Nell’ambito di questo percorso, Francesco Aliberti, professionista di riconosciuta competenza e lunga esperienza maturata negli enti locali e negli organismi di controllo, è stato nominato coordinatore politico delle Basse Madonie. Un incarico strategico che punta a rafforzare la presenza dell’Udc in un’area centrale per lo sviluppo e il dialogo con le comunità locali.





Contestualmente, Carmelo Lodico, già funzionario direttivo della Città Metropolitana di Palermo con una consolidata esperienza istituzionale, amministrativa e sindacale, assume l’incarico di responsabile del Turismo dell’Udc per il distretto di Bagheria. Un ruolo volto a valorizzare un settore fondamentale per la crescita economica e occupazionale del territorio.

“Queste nomine – dichiara l’on. Decio Terrana, coordinatore regionale dell’Udc – rafforzano ulteriormente la nostra organizzazione e testimoniano l’attenzione del partito verso competenze, esperienza e radicamento territoriale. L’Udc continua a costruire una proposta politica seria, moderata e concreta, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini”.

Il coordinatore regionale ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Maurizio Lo Galbo, dirigente provinciale agli Enti Locali, per l’impegno costante e il contributo determinante al rafforzamento della presenza dell’Udc nel Palermitano.





Anche il coordinatore provinciale dell’Udc di Palermo ha sottolineato il valore di questo percorso:

“Desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro serio e costante che Maurizio Lo Galbo sta portando avanti con competenza e spirito di servizio. Le nomine di Francesco Aliberti e Carmelo Lodico rappresentano un valore aggiunto per l’intero panorama provinciale dell’Udc, che continua a crescere nel segno della responsabilità, della partecipazione e del radicamento sui territori”.

