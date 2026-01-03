Al Dott. Lo Galbo anche l’incarico di responsabile agli Enti Locali per la Provincia di Palermo





L’Unione di Centro rafforza la propria struttura organizzativa in Sicilia. Il Coordinatore Politico Regionale dell’Udc, l’On. Decio Terrana, sentito il parere favorevole del Segretario nazionale Sen. Antonio De Poli e del Presidente del partito On. Lorenzo Cesa, ha conferito a Maurizio Lo Galbo il doppio incarico di Responsabile regionale per la formazione e la verifica delle liste elettorali dell’Udc Sicilia e di Responsabile agli Enti Locali per la provincia di Palermo.

La nomina si inserisce nel percorso di consolidamento del partito nei territori e riconosce l’esperienza politica e amministrativa maturata da Lo Galbo, in passato già coordinatore cittadino e provinciale dei Giovani Udc, ruolo nel quale si è distinto per impegno e capacità organizzativa.

Soddisfazione viene espressa dal coordinatore provinciale dell’Udc di Palermo, Paolo Franzella, che sottolinea come “Maurizio rappresenti una risorsa importante per il partito: conosce il territorio, la struttura dell’Udc e incarna una generazione cresciuta nel segno della serietà, del dialogo e del rispetto delle istituzioni”.

Il Dott. Maurizio Lo Galbo ha ringraziato la dirigenza nazionale e regionale per la fiducia accordatagli: “Per me è un onore tornare a un impegno attivo nel partito che mi ha formato politicamente. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza ed energia, convinto che solo attraverso un lavoro serio e condiviso si possa costruire un progetto politico credibile e vicino ai cittadini”.

Il coordinatore regionale Decio Terrana evidenzia inoltre il valore strategico della nomina, ricordando il profilo istituzionale di Lo Galbo: più volte consigliere comunale, vicepresidente del Consiglio e assessore del Comune di Bagheria con deleghe alla Pubblica Istruzione, Legalità, Sport, Spettacolo e Beni culturali. Nel suo percorso anche incarichi di rilievo a livello nazionale e nell’area metropolitana di Palermo, tra cui presidente Anci Under 36, componente della commissione nazionale Anci Sicurezza e Legalità, capo della segreteria dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Palermo e capo della segreteria del Sindaco metropolitano.

“Con questa scelta – conclude l’On Terrana – rafforziamo la squadra e la nostra presenza amministrativa, puntando su competenze, radicamento sul territorio ed una classe dirigente preparata. Con la nomina di Maurizio, l’Unione di Centro in Sicilia conferma la propria linea politica orientata al rafforzamento nei territori e alla costruzione di una presenza moderata, responsabile e concreta nel panorama politico regionale”.

