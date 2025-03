Sicilia – Il Coordinatore regionale dell’ Udc On. Decio Terrana, sentito l’ On. Lorenzo Cesa ha comunicato la nomina di Responsabile del Dipartimento per il Terzo Settore ,i rapporti con le categorie professionali e le Aree Interne dell’ Udc al dott. Luigi Manno di Agira. Impiegato, con una consolidata esperienza nel del volontariato di ispirazione cristiana e della tutela dei diritti, in politica è stato Presidente del Consiglio comunale di Agira ed è attualmente al quarto mandato consiliare. L’ On. Terrana ha espresso soddisfazione per la competenza e la disponibilità del Dott. Manno nel mettersi al servizio della comunità siciliana in un settore strategico per lo sviluppo della nostra terra e nel promuovere relazioni con tutte le categorie professionali e del Terzo settore.

“Sono più che sicuro – ha dichiarato Terrana che lavoreremo in grande sinergia affrontando assieme temi di grande importanza per lo sviluppo del nostro territorio siciliano, una particolare attenzione deve essere rivolta alle Aree interne spesso dimenticate e periferiche, territori che meritano una giusta attenzione e adeguati investimenti per promuoverne lo sviluppo”. La nomina di Manno si inserisce in un contesto di continuo radicamento territoriale dell’ Udc mettendo in campo professionalità ed esperienze di uomini e donne impegnate nei diversi settori.

“Ringrazio l’ On. Terrana – ha dichiarato Luigi Manno – per la rinnovata fiducia nella mia persona, la recente nomina come Responsabile regionale del Dipartimento per il Terzo Settore, rapporti con le categorie professionali e le Aree Interne è importante per promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree interne, spesso trascurate, e per rafforzare il tessuto sociale attraverso il sostegno al Terzo Settore. La sfida principale sarà quella di coniugare innovazione e tradizione, valorizzando le risorse locali e garantendo al contempo un approccio inclusivo e partecipativo. È un incarico – conclude Manno – che richiede visione strategica e un impegno concreto per ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali. Spero che questa nomina, nell’ ottica del servizio e dei rapporti con le categorie professionali porti a risultati tangibili e a un rinnovato slancio di tutte le realtà coinvolte”.

Nella foto Manno con Terrana

