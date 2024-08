Dopo la riunione a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Meloni, il leader dei Popolari Europei Manfred Weber si è recato nella sede dell’Udc per incontrare il segretario del partito Lorenzo Cesa ed il Presidente del partito Antonio De Poli. All’incontro erano presenti anche il Coordinatore della Regione Lazio Regino Brachetti ed il Coordinatore Politico Decio Terrana.

Due i temi al centro della discussione durante l’incontro: da un lato i centristi italiani hanno appoggiato l’iniziativa del Governo italiano in Europa, ribadendo l’opportunità di sostenere il ministro Fitto per le prossime nomine europee. Per l’Udc è fondamentale riconoscere una delega di peso all’Italia che sta svolgendo un ottimo lavoro in Europa soprattutto per quanto riguarda la questione della gestione dei flussi migratori.

In secondo luogo si è discusso del ruolo dei democratici cristiani all’interno del Partito Popolare Europeo e della spinta che quest’ultimo deve portare avanti nell’Unione per definire una politica estera e di difesa comune. In un mondo sempre più globalizzato e con numerosi conflitti in atto, il Partito Popolare ha il compito storico di farsi promotore di questo cambio di passo per dare maggiore forza e centralità internazionali alle nostre istituzioni comunitarie.

Luogo: SEDE UDC ROMA, Via in Lucina, 10

