«Il governo regionale presta grande attenzione al tema della comunicazione istituzionale, alla figura del giornalista pubblico e alla definizione di un più adeguato profilo e inquadramento professionale all’interno della contrattazione pubblica, sia nell’Amministrazione regionale sia negli Enti locali». Lo ha detto l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Andrea Messina, intervenendo questa mattina, al Palazzo della Regione di Catania, al convegno “Le specificità del giornalista e del comunicatore nel pubblico impiego: regole e prospettive per l’accesso e l’esercizio della professione”, promosso dall’Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia e con il Gruppo uffici stampa dell’Associazione siciliana della stampa.

«Abbiamo già avviato una interlocuzione con Assostampa Sicilia – aggiunge Messina – per un corretto inquadramento dei giornalisti all’interno del contratto di lavoro dei dipendenti regionali, anche alla luce del recente accordo tra Aran e Federazione nazionale della stampa. Un percorso che vede il governo Schifani favorevole a una più corretta definizione dei profili e delle disposizioni contrattuali per una giusta valorizzazione delle professionalità che già lavorano in Regione. Siamo, inoltre, disponibili a sostenere l’applicazione della normativa sugli uffici stampa negli Enti locali, affinché si svolgano i concorsi per l’assunzione dei giornalisti e si inquadrino correttamente quelli che già vi lavorano. Parimenti – conclude Messina – siamo disponibili a valutare la definizione di nuovi profili dei comunicatori pubblici, distinti da quelli dei giornalisti, per altre figure destinate al settore della comunicazione istituzionale, sia rivolta all’interno sia all’esterno».



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.