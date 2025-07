L’UGL Autonomie registra un significativo aumento di rappresentatività nella Regione Siciliana, attestandosi al 10,3% nel Comparto dei dipendenti regionali e all’8,10% nell’area della Dirigenza. Un risultato definito “storico” dal sindacato, anche alla luce della riduzione del personale regionale di circa 900 unità.

“Ringraziamo lavoratrici e lavoratori per la fiducia. Questo traguardo premia la nostra presenza costante nei luoghi di lavoro”, dichiarano Ornella Petillo, segretario nazionale, ed Ernesto Lo Verso, segretario regionale UGL Autonomie, a margine della convocazione del Comitato paritetico ARAN Sicilia per la firma dell’accordo di rappresentatività per il triennio 2025-2027.





“Abbiamo mantenuto la promessa fatta durante il congresso nazionale del 2023 a Palermo: rafforzare la presenza sindacale e valorizzare il protagonismo contrattuale”, aggiunge Lo Verso.

Sulla stessa linea Carmelo Giuffrida, segretario dell’Unione Regionale Sicilia, che insieme a Petillo sottolinea il valore della classe dirigente UGL sul territorio: “Una squadra competente, sempre disponibile ad affrontare i problemi dei lavoratori. A tutti loro va un plauso per l’impegno quotidiano”. Giuffrida auspica che “anche gli altri comparti della UGL seguano l’esempio delle Autonomie: è questo il modo in cui una federazione può davvero sedersi ai tavoli che contano”.

