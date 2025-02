«Desideriamo esprimere la nostra perplessità – afferma il segretario regionale Ugl Sicilia Carmelo Giuffrida – in merito alla notizia riportata a mezzo stampa riguardante la situazione dei lavoratori di Sidra Spa assunti successivamente al mese di gennaio 2021. In particolare, secondo la notizia riportata, si afferma che transiteranno in Sie Spa solo i lavoratori assunti antecedente al 2021».





«Come organizzazione sindacale – continua – Giuffrida – ci teniamo a sottolineare che i lavoratori, operai e letturisti, assunti a tempo indeterminato dopo il gennaio 2021 erano già in forza presso Sidra Spa con contratti a tempo determinato. Successivamente si è avviato ed ultimato un concorso e si è proceduto a regolarizzare le loro posizioni. Questo significa che i lavoratori hanno seguito un percorso chiaro e trasparente per ottenere la loro stabilizzazione. Stessa cosa vale per i lavoratori Multiservizi in distacco con il contratto di rete. Tuttavia la situazione attuale sembra derivare dall’applicazione di una convenzione obsoleta, utilizzata in un contesto del tutto inappropriato e in un periodo cronologicamente sbagliato, anche perché le aziende nel frattempo si sono svuotate a seguito dei pensionamenti».





«Siamo molto preoccupati – attesta Giuffrida – che eventuali malintesi o scelte gestionali errate possano mettere a rischio il futuro lavorativo di queste persone. Durante l’ultima riunione con i vertici di Sie Spa, alla quale erano presente anche i responsabili della società e le organizzazioni sindacali, avevamo ricevuto delle rassicurazioni circa la necessità di mantenere i livelli occupazionali in forza, considerando anche e soprattutto l’importanza delle loro competenze acquisite negli anni che sono essenziali per garantire un servizio indispensabile per l’intera collettività. I vertici Sidra Spa oggi in un breve colloquio che abbiamo avuto come organizzazione sindacale hanno garantito tutto il sostegno ai lavoratori. L’Ugl è pronta a difendere fino in fondo i diritti di questi lavoratori, anche ricorrendo ad azioni di protesta, se necessario. Non permetteremo che vengano messe a rischio le vite e la stabilità economica di queste famiglie».





«Infine – conclude Giuffrida – chiediamo al Comune di Catania di prendere una chiara e definitiva posizione sulla questione della fusione tra Sidra e Catania Rete Gas, mettendo anche in conto che le reti idriche e gli impianti che attualmente gestisce Sidra Spa passeranno al gestore unico Sie Spa. Questa vicenda non tocca solo il futuro dell’azienda, ma anche i diritti e la sicurezza dei lavoratori coinvolti sia di Sidra Spa che di Catania Rete Gas, oltre alla qualità del servizio per i cittadini».

