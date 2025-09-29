“A nome della UGL di Catania esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa dell’ingegnere Pasquale Pistorio, figura straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nella storia industriale e sociale della nostra città. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza della UGL”.

Lo dichiarano il segretario territoriale Giovanni Musumeci, insieme ad Angelo Mazzeo della segreteria provinciale metalmeccanici.





“Alla guida di STMicroelectronics – aggiungono – Pistorio ha creduto e investito nel territorio, contribuendo a far nascere l’Etna Valley. Ha trasformato Catania in uno dei poli tecnologici più avanzati e riconosciuti d’Europa.

Non è stato soltanto un manager di prestigio internazionale – sottolineano Musumeci e Mazzeo – ma un uomo che ha saputo valorizzare le risorse umane, offrendo opportunità di lavoro qualificato e prospettive di crescita a intere generazioni di lavoratori e alle loro famiglie. La sua eredità resta un patrimonio che continuerà a guidare lo sviluppo del nostro territorio”.

