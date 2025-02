È stato prorogato al 27 febbraio 2025, alle ore 14:00, il termine ultimo per presentare le domande di adesione ai progetti del servizio civile dell’Ugl Catania “Educare all’assistenza e alla coesione” e Uno sportello per il sostegno” promossi dagli enti Eiset e Opes e che si svolgeranno presso le sedi dell’Ugl Etnea, quella di Via Teatro Massimo 34 e quella di via Torre Alessi 9.

Il bando, è rivolto a i candidati volontari che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (e 364 giorni) in possesso di Spid (di livello 2), che potranno essere impegnati nel Servizio civile universale per 12 mesi (con un rimborso spese mensile di 507 euro).





È possibile candidarsi alle selezioni con il link alla pagina https://domandaonline.serviziocivile.it, all’interno della piattaforma si dovrà selezionare il progetto tra le varie proposte presenti, inserire i propri dati personali e allegare il curriculum vitae.

Per chiarimenti, la Segreteria territoriale è a disposizione telefonando allo 095 325863 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00) oppure tramite e-mail all’indirizzo serviziocivile@ugl-catania.it.

«Il Servizio Civile Universale – afferma Giovanni Musumeci, segretario territoriale dell’Ugl Catania – non è solo un’opportunità per aiutare le comunità, ma anche un mezzo per contrastare il senso di sfiducia che spesso caratterizza le nuove generazioni. Attraverso il volontariato, i giovani possono riscoprire il valore della partecipazione attiva e del lavoro di squadra, diventando veri e propri protagonisti del cambiamento».





