Ugl Igiene Ambientale di Palermo ha chiesto alle aziende che gestiscono il servizio del ciclo integrato di rifiuti nella Provincia di Palermo, di applicare le note guida INAIL sulle ondate di calore.

La Segreteria Provinciale chiede per voce del suo Segretario Repsonsabile, Ignazio Dolcemascolo, che le attività di raccolta spazzamento e conferimento avvengano in orari diversi da quelle in atto che vedono le lavoratrici ed i lavoratori esposti alle alte temperature.

Ugl Igiene ambientale ha dato disponibilità alle modifiche temporanee dei turni di lavoro senza costi aggiuntivi per le aziende.

L’auspicio che si possa in raccordo con i Comuni a cui viene erogato il servizio evitare da subito le esposizioni dei lavoratori alle alte temperature.

