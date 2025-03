Scenderanno in piazza, oggi, 31 marzo, sotto la sede di Confindustria Catania di Via Vittorio Veneto 109, i lavoratori del settore telecomunicazioni.

Lo sciopero del settore telecomunicazioni è promosso dall’Ugl Telecomunicazioni insieme alle altre organizzazioni sindacali.





«Scioperiamo – afferma – Angelo Arcarisi, segretario provinciale dell’Ugl Telecomunicazioni Catania – per il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che è scaduto da oltre due anni. È fondamentale rinnovare un CCNL per recuperare il potere d’acquisto per i lavoratori».

«Inoltre – continua Arcarisi – è importante contrastare la disparità retributiva tra uomini e donne. La parità salariale non è solo una questione economica, ma un pilastro fondamentale per costruire una società equa e giusta».





