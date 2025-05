Gli Envision Glasses, ideati da Google e prodotti da una startup olandese, consentono, grazie a una telecamera e a sofisticati software, di leggere un giornale, riconoscere le banconote, attingere informazioni dal web o descrivere l’ambiente in cui ci si trova. La presidente regionale Oliveri e il presidente provinciale Struppa, “un atto d’amore per il diritto di ogni persona a realizzare sé stessa”. Il presidente della sezione Lions di Trapani e Alcamo, Maggio: “Concludiamo al meglio la campagna di raccolta fondi iniziata in gennaio a Erice”. Moltisanti, referente per l’intelligenza artificiale in Sicilia del club service, “software costantemente aggiornati”. Il segretario dell’Uici trapanese, Bonfiglio, “questi doni diventino una buona prassi per tutte le Circoscrizioni Lions italiane”.

“Il cuore generoso dei Lions si è aperto ancora una volta all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti fornendo a due nostri soci, innovativi occhiali con intelligenza artificiale. Un dono dal grande valore non solo tecnologico, ma soprattutto umano”.

Così la presidente del Consiglio regionale dell’Uici, Maria Francesca Oliveri, ha commentato la notizia della consegna, a Santa Ninfa, nel Trapanese, di due Envision Glasses, occhiali ideati da Google e prodotti da una startup olandese, che consentono ai ciechi, grazie a una telecamera e a sofisticati software, di leggere un giornale, riconoscere le banconote, attingere informazioni dal web o descrivere l’ambiente in cui ci si trova.

La consegna degli ausili per l’orientamento spaziale, la mobilità e l’autonomia a due ragazzi non vedenti individuati dalla Sezione Uici di Trapani tra i propri soci, è avvenuta nel corso della riunione della Seconda Circoscrizione (Alcamo e Trapani) dei Lions siciliani, svoltasi nell’agriturismo Campoallegro.

“In soli sei mesi – ha detto Giovanni Moltisanti referente Distrettuale Lions sull’IA e con trent’anni d’esperienza in informatica, il quale ha entusiasmato la platea con delle dimostrazioni sull’utilizzo – per gli Envision Glasses sono sopraggiunti numerosi aggiornamenti software e sono state create o implementate diverse funzioni”.

All’incontro – che, come sottolineato da Elia Maggio, presidente della Seconda Circoscrizione Lions, “ha rappresentato la migliore conclusione di una campagna di raccolta fondi iniziata nel gennaio scorso nel teatro della scuola media Pagoto di Erice”, era presenta il presidente dell’Uici di Trapani, Antonio Struppa che ha ringraziato i Lions “per il gran cuore mostrato a beneficio della causa dei ciechi” e in particolare Maggio, “ideatore e artefice di quest’iniziativa, rivelatasi un grande successo”.

E Salvatore Bonfiglio, segretario della Sezione Uici che sovrintende la provincia di Trapani e componente del Direttivo, ha rilanciato: “Auspico che questa bellissima iniziativa possa diventare una buona prassi per tutte altre Circoscrizioni dell’intero territorio nazionale”.

Da sottolineare inoltre come i due ragazzi non vedenti che hanno ricevuto gli occhiali con IA collaboreranno con l’azienda produttrice fornendo feedback per migliorarne e facilitarne l’uso.

“Ancora una volta i Lions – ha concluso Maria Francesca Oliveri -, con solidarietà concreta, attenzione autentica all’altro e visione condivisa di un futuro più giusto, sono al nostro fianco. Come quando ci hanno donato un camper attrezzato per la prevenzione della cecità, portando la cultura della salute visiva nelle scuole e nelle piazze della Sicilia. Come quando, con bastoni bianchi, cani guida, mappe e percorsi tattili, hanno contribuito a rendere il mondo più accessibile a chi non vede. Un ringraziamento speciale a loro e alla sezione Uici di Trapani: il presidente Struppa, il segretario Bonfiglio, i dirigenti, dipendenti e collaboratori: solo chi coltiva relazioni autentiche può generare gesti che profumano d’umanità”.

DIDASCALIE

a – La riunione Lions a Santa Ninfa con i labari dei club dell’intera provincia

b – Le quasi duecento persone che hanno partecipato alla riunione Lions

c – Il momento della consegna dei dispositivi ai ragazzi dell’Uici di Trapani

d – Il pranzo di beneficenza nell’agriturismo Campoallegro di Santa Ninfa

e – Il presidente Struppa tra il segretario Bonfiglio e l’esperto di IA Moltisanti





