Torna l’iniziativa grazie anche alla modernissima unità mobile oftalmica donata nel 2023 dal Lions all’Unione ciechi e che sosterà da sabato prossimo davanti ai lidi Aurora, Azzurro, Le Palme, Arcobaleno, Tempo Libero e Polifemo. Offrirà screening oculistici gratuiti nell’ambito della campagna condotta con l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. La presidente del Consiglio regionale dell’Uici Maria Francesca Oliveri, “Questi controlli rappresentano un importantissimo argine contro il dilagare delle patologie oculari”. Il calendario degli appuntamenti su camper dotati di aria condizionata e di ogni comfort

Grazie all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti che la organizza, attraverso il Consiglio regionale, e alla sezione italiana dell’Ipab, che la finanzia, in questa estate 2025 torna anche a Catania l’iniziativa La prevenzione non va in vacanza, che offre a tutti screening oculistici gratuiti.

Per fruirne, basterà, nei giorni fissati, contattare direttamente sul mezzo – che sosterà da sabato prossimo davanti ad alcuni lidi balneari della Plaia: Aurora, Azzurro, Le Palme, Arcobaleno, Tempo Libero e Polifemo -, gli addetti della modernissima unità mobile oftalmica donata nel 2023 dal Lions all’Uici.

Lì, personale specializzato verificherà la presenza di patologie oculari ma anche di affezioni legate all’estate, al sole, alla sabbia, o all’uso di schermi a luce blu: pc, tablet e smartphone.

Sei gli appuntamenti, dal 19 luglio al 2 agosto. E per effettuare gli screening collaboreranno l’oculista Federico Visalli e l’ortottista Serena Cascino.

“Questi tipi di controllo – ha sottolineato Maria Francesca Oliveri – rappresentano un importantissimo argine contro il dilagare di quelle patologie oculari responsabili di cecità assolute o ipovisioni. Le alte temperature, il mare, la sabbia, non favoriscono la salute dei nostri occhi. La vista è un bene prezioso, che va salvaguardato. E poiché prevenire è meglio che curare, invitiamo i catanesi a sottoporsi numerosi a questi screening che consentono di essere messi sull’avviso sulla presenza di problematiche oculistiche e vengono effettuati su camper forniti di aria condizionata e di ogni comfort”.

In questi anni un numero sempre crescente di cittadini ha acquistato consapevolezza sulla necessità di sottoporsi a screening oculistici a scopo preventivo.

Il camper dell’Uici stazionerà davanti al Lido Aurora, nella mattinata di sabato 19 luglio, e si sposterà martedì 22 al Lido Azzurro. I successivi appuntamenti saranno quelli del venerdì 25 davanti al Lido Le Palme e del sabato 26 al Lido Arcobaleno. Si chiuderà venerdì primo agosto al Lido Tempo Libero e sabato 2 davanti al Lido Polifemo.

Questa iniziativa di grande valore sociale rivolta alla cittadinanza è, come detto, promossa e finanziata dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, l’Iapb Italia Ets, e chi volesse saperne di più può collegarsi al sito www.iapb.it.

DIDASCALIE



a – Il camper dell’Uici a Catania durante “La prevenzione non va in vacanza” del 2024

b – La presidente del Consiglio regionale dell’Uici Maria Francesca Oliveri

c – Gli screening oculistici sul camper vengono effettuati con apparecchiature all’avanguardia

d – Una delle immagini della campagna di sensibilizzazione di Uici e Ipab

e – Per saperne di più ci si può collegare al sito www.iapb.it

