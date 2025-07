Pari opportunità significa anche gestione consapevole delle risorse personali. Per questo, la UilPensionati Sicilia su iniziativa del segretario generale Claudio Barone ha affidato la realizzazione di corsi innovativi di educazione finanziaria per donne anziane alla responsabile del Coordinamento Pari Opportunità Vilma Maria Costa, componente della Segreteria regionale UilP con competenza specifica in ambito economico. Ieri, l’esponente sindacale ha tenuto nella sede di via Albanese a Palermo un partecipatissimo incontro di formazione con un gruppo di pensionate, accolte anche dagli interventi di saluto della segretaria nazionale Livia Piersanti e di Claudio Barone. E’ intervenuto pure il presidente dell’Associazione Diritti Anziani-Adacon Sicilia, Francesco Audenzio Quartararo.





Il progetto UilP, articolato in più moduli, sviluppa la conoscenza approfondita di questioni concrete e attualissime come la tenuta del conto corrente e la gestione del bilancio familiare, l’uso appropriato di carte di debito e credito, la cultura del risparmio e degli investimenti, l’approccio all’home banking. E ancora la tutela del patrimonio-casa, oltre alle strategie per uscire da situazioni di difficoltà e quelle per riconoscere, per difendersi, dalle truffe. Attenzione, infine, anche agli strumenti per la gestione delle persone anziane attraverso la delega, la procura e l’amministrazione di sostegno.

