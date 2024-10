24 ottobre 2024 – A distanza di poche settimane dall’ultima gara, Beppe Fascicolo torna a correre all’Autodromo Nazionale di Monza per l’ultimo atto del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Lo scorso 6 ottobre, infatti, Fascicolo era sceso sulla pista lombarda per disputare la serie Sprint. La prova in programma domenica sarà quindi l’ultimo round della stagione per il pilota veneto.

“Metterò a frutto l’esperienza maturata nell’ultima corsa per affrontare al meglio questo ultimo impegno stagionale – ha dichiarato Fascicolo alla vigilia dell’appuntamento brianzolo -. Il layout della pista di Monza, infatti, è stato modificato e quindi ho già iniziato a prendere i punti di riferimento che potranno essermi utili”.

Fascicolo affronta questa gara con la Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 numero 54 del team Imperiale Racing nella classe GT3 Am con i compagni Dmitrj Gvazava e Alexander Robert Bowen. Fascicolo e Bowen si trovano al terzo posto della classifica provvisoria e faranno del proprio meglio per confermarsi sul podio stagionale, considerando che per l’occasione sono 34 i punti massimi da assegnare (20 per la vittoria, 12 per il traguardo del 100° minuto e 1 punto ciascuno per pole e giro più veloce in gara).

L’ultimo round della serie Endurance si aprirà venerdì con i due turni di prove libere di 50 minuti ciascuno (ore 11.00 e 15.05), seguiti dal terzo turno che prenderà il via sabato mattina alle ore 10.10. Dalle ore 15.10 alle 16.40 si svolgeranno i tre turni di qualifica che determineranno la griglia di partenza della gara di tre ore che prenderà il via domenica alle ore 11.25. La gara sarà trasmessa in diretta TV su ACISPORT TV (SKY 228) e in differita su RAISPORT (DT 58) con programmazione ancora da definire, oltre che in diretta streaming sul sito ufficiale e su tutti i social del campionato. L’ingresso in autodromo sarà libero.





