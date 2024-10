La Stagione 2024/25 del TRAM comincia venerdì 18 ottobre 2024 con un debutto assoluto: Un eroe inutile, spettacolo dedicato a Giacomo Matteotti, il deputato socialista che fu ucciso nel 1924 a Roma per ordine di Mussolini. Sul palcoscenico c’è un solo attore, Francesco Luongo, che ricostruisce i fatti e interpreta i personaggi, dando voce alle parole del testo scritto da Mirko Di Martino e diretto da Titti Nuzzolese. In una narrazione emozionante, si susseguono le tante testimonianze dei contemporanei, i documenti, gli articoli di giornale, le parole degli amici e dei suoi nemici, le lettere appassionate scritte alla moglie Velia. Lo spettacolo, in scena al TRAM fino al 27 ottobre 2024, racconta con attenzione, e spesso con ironia, la figura di Giacomo Matteotti e la sua importanza per la storia italiana. A cento anni di distanza, il suo omicidio appare ancora oggi sconvolgente per la brutalità dell’esecuzione e l’arroganza dei colpevoli. Ma è vero anche che la figura di Matteotti è stata offuscata dalla sua stessa fine. “Un eroe inutile” vuole restituire al pubblico un’immagine di Matteotti più fedele alla realtà, più ricca e complessa. Il racconto procede tra amarezza e entusiasmo, evidenziando il valore delle parole del deputato e il significato delle sue azioni.

Lo spettacolo ha ricevuto il contributo della “Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali”. Dopo le repliche al TRAM, infatti, la pièce sarà portata in scena gratuitamente in 16 scuole della Campania, in modo da diffondere la conoscenza di una figura e di un evento così importanti per la nostra democrazia. L’attore Francesco Luongo è “emozionato di dover e poter raccontare una storia , oggi più che mai necessaria”.

Dice la regista Titti Nuzzolese: “Ho sentito forte la responsabilità di restituire attraverso il racconto e il lavoro sul testo e sull’attore la grande umanità di quest’uomo. Parlo di uomo perché talvolta si dimentica che chi ha sacrificato la propria vita per gli altri, per seminare ideali, per cercare di creare un mondo migliore, non è solo una figura ma ha vissuto sentimenti, delusioni, paura, amore ed è questo aspetto che mi premeva raccontare. È stato un percorso che mi ha emozionata molto. Le parole di Mirko De Martino sono state una linea potente, profonda e necessaria da seguire, ed accompagnare Francesco Luongo nel suo lavoro appassionato, che si è affidato con grande delicatezza e dedizione, mi ha regalato grande responsabilità e gioia”.

UN EROE INUTILE

scritto da Mirko Di Martino

con Francesco Luongo

regia di Titti Nuzzolese

scene Giorgia Lauro

costumi di scena e in video Dora Occupato

disegno luci Tommaso Vitiello

assistente alla regia Chiara Barassi

foto e video Rosa Lo Monte

produzione Teatro dell’Osso / TRAM

con il contributo di Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali.

***

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Abbonamento

16 spettacoli: € 112

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

info e prenotazioni: whatsapp 342 1785 930 – email tram.biglietteria@gmail.com

TRAM Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port’Alba 30 Napoli

Luogo: TRAM Teatro Ricerca Arte Musica, via Port’Alba 30 Napoli, NAPOLI, NAPOLI, CAMPANIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.