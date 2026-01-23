Ancora un weekend per approfittare delle opportunità di Mondo Sposi 2026 al PalaGiotto di Palermo, aperta fino a domenica 25 gennaio.

Aziende specializzate continuano ad offrire ai futuri sposi una panoramica completa e aggiornata di tutto ciò che serve per il giorno del matrimonio, con una fiera all’insegna dell’eleganza e delle tendenze del momento.

Ancora per tre giorni il centro fieristico PalaGiotto sarà un grande salone espositivo dell’arredo, del corredo e dei servizi per gli sposi: abiti da sposa e sposo, da cerimonia, addobbi floreali, trucco, acconciature, wedding planner, sale ricevimento, autonoleggio, bomboniere, partecipazioni, fotografia, video, fedi nuziali, gruppi musicali, noleggio auto, agenzie di viaggio. Continuano per tutto il weekend anche i live show musicali e di intrattenimento.

Mondo Sposi sarà aperta venerdì e domenica dalle 16 alle 23; sabato dalle 16 alle 24.

Ingresso gratuito

Luogo: PalaGiotto, piazza Chinnici, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

