Annunciato dal CEO della Piattaforma Home restaurant Hotel in diretta Facebook sabato 9 dicembre: Dalla nuova piattaforma ad Experience passando per le diffide alla Confcommercio e Confesercenti.

Un 2023 da incorniciare per il settore Home Restaurant, numeri confortanti fanno sapere dalla piattaforma www.homerestauranthotel.com e che lasciano ben sperare per il 2024. Con oltre 20 mila utenti registrati, 200 mila Follower complessivi nelle piattaforme social, più di 1000 comunicazioni Home Restaurant inviate in Questura, la Home Restaurant Hotel si attesta leader nel settore Home Restaurant nonostante la continua pressione dal 2017, di Associazioni di categoria per gli esercizi pubblici che nulla hanno a che vedere con il settore Home Restaurant in quanto esercizio privato, e che ahinoi continuanoa disinformare. In diretta Facebook sabato 9 Dicembre Gaetano Campolo Ceo della Home restaurant Hotel ha rilanciato alle accuse mosse nella nota da FIPE del 7 dicembre, ribadendo che sono oltre 1500 gli italiani che nel solo 2023 hanno segnalato anomalie inerenti a false documentazione richieste per avviare un Home Restaurant come: Scia, Suap, p.iva, licenza di somministrazione Alimenti e Bevande facendo spendere ai cittadini anche oltre 1300 euro per poi non avviare un Home Restaurant ma un Ristorante Abusivo. Sempre in diretta Campolo ha ribadito come è la Home Restaurant Hotel stessa a denunciare tutti coloro che praticano Home Restaurant senza comunicazione Questura, che va rinnovata annualmente, così da garantire legalità nel settore della ristorazione casalinga a favore dei propri Associati Home Restaurant che sono in piena regola e che per colpa di Home Restaurant abusivi e delle accuse delle lobby vengono spesso discriminati. Stesso Mercato stesse Regole, chiosa la Home Restaurant Hotel puntando il dito non solo contro le Associazioni di categoria che hanno il loro ruolo di tenere il Paese sotto controllo ma sopratutto a tutti gli italiani che nei social si promuovono Home Restaurant ma non sono in regola con i documenti Questura complici anche piattaforme illegali, che in alcuni casi frodano lo Stato come la finta startup bolognese che dal 2004 si spaccia appunto come startup. Se da un la lato la Fipe chiede regole dall’altro gli operatori nel settore Home Restaurant chiedono diritti e dignità per questo chiunque può sostenere questa causa gratuitamente firmando la Petizione presente su Change.org: Chiediamo una Legge per il settore Home Restaurant.

Un 2024 ricco di novità quello a cui assisteremo nelle prossime settimane sarà una vera e propria rivoluzione della piattaforma, annuncia sempre il CEO in diretta Facebook. Tra qualche giorno saranno rilasciate le prime immagini del sito alla stampa, dichiara soddisfatto Campolo che da Agosto ha affidato ad un team di esperti lo sviluppo della piattaforma Home restaurant Hotel 2.0, garantendo un esperienza utente che non avrà nulla a che invidiare alle Big Company come Airbnb offrendo un servizio intuitivo sia per l’utente fruitore sia per l’utente cuoco che avrà tante funzionalità ed un pannello di controllo. Sempre in diretta Campolo, CEO della Home restaurant Hotel srl ha fatto presente l’utilità della sezione promuoviti utile sia per incrementare prenotazioni sia anche per far indicizzare il proprio annuncio in alto nei motori di ricerca.

Il lavoro della Home restaurant Hotel srl è svolto nel rispetto dell’articolo 41 che tutela l’iniziativa economica privata anche in assenza di legge e senza alcun sostegno pubblico né Statale né Europeo. .

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.