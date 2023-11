“Amiamo il nostro territorio e riconosciamo che ha bisogno di essere sostenuto. C’è ancora molto da fare e con volontà e forza andremo avanti per dare delle risposte ai cittadini”. Queste le parole del deputato regionale Fdi Carlo Auteri che, a un anno dall’insediamento, farà il punto della situazione sulla propria attività da parlamentare domenica 12 novembre alle 11 al cine teatro Impero di Sortino. Confronto e progettualità tra la deputazione e la dirigenza del partito saranno al centro dell’evento a cui tutta la provincia è invitata a partecipare.

“Racconteremo gli obiettivi che abbiamo raggiunto, i progetti ancora in corso e i nostri programmi futuri”, dichiara Auteri, che quest’anno si è dedicato tra le altre cose al potenziamento del sistema antincendio della provincia, presentando due mesi fa un disegno di legge per ampliare il periodo della campagna antincendio e l’attività degli operai, e stanziando dei fondi per la costruzione di nuove torrette di avvistamento. Tra i risultati raggiunti anche l’istituzione della figura dello psicologo di base in Sicilia e i fondi stanziati per il servizio di assistenza agli studenti con disabilità del siracusano. La valorizzazione del territorio per promuovere e sviluppare il turismo resta in ogni caso al centro del programma, assieme al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso bonus affitti, riqualificazione di aree industriali e sostegno alle imprese.

All’evento di domenica parteciperanno i sindaci di FdI della provincia: Michele Carbè, di Buscemi, Rachele Rocca, di Portopalo, Rossana Cannata, di Avola e Giuseppe di Mare, di Augusta. Saranno presenti anche i consiglieri comunali, gli assessori della provincia e i dirigenti di partito, tra cui Giuseppe Napoli, commissario provinciale Fdi, Alessio Sequenzia, coordinatore Fdi di Sortino, Simone Isabella, capo segreteria tecnica assessorato regionale turismo e Beniamino Scarinci, del coordinamento Fdi dell’area nord della provincia di Siracusa.

Luogo: Sortino

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.