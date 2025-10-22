Il talento della mixology Enrico Bellucci, volto di Salmon Guru Milano, sarà protagonista a Palermo, sabato 1° novembre, per una serata unica firmata Minimarket, in occasione del primo anniversario del locale – a Piazza Rivoluzione – che ha rivoluzionato la scena dei cocktail bar siciliani.



Nato come primo secret bar della Sicilia e primo listening bar del Sud Italia da Napoli in giù, Minimarket celebra un anno di vita, di musica e di emozioni con un evento che unisce mixology d’autore, ospitalità e musica di qualità.

Dietro al bancone, insieme a Bellucci, ci sarà Francesco Di Verde, bartender manager di Minimarket e protagonista di questo primo anno di crescita e sperimentazione. I due firmeranno una cocktail experience fatta di contaminazioni, ricerca e creatività. “La mia filosofia è quella di rielaborare concetti e tecniche per trasformarli in ricordi – dice Bellucci (Samon Guru Milano) -. Oppure partire dai ricordi del passato per creare nuove emozioni. Tutto questo dando sempre la priorità al benessere del cliente, che deve rimanere l’obiettivo finale”.





Oltre alla collaborazione tra Bellucci e Di Verde, la serata sarà accompagnata da una line-up musicale d’eccezione: Tomato Disco, Vincenzo Allotta, Maiu DJ e il resident Soniq Phil trasformeranno Minimarket in un viaggio sonoro tra vinili, groove e atmosfere da club internazionale.

A raccontare questo primo anno di Minimarket è la famiglia Bellavista, anima e cuore del progetto: “È stato un anno ricco di energie e gratificazioni, ma anche di forte impegno. Aprire un locale del genere nel cuore del centro storico di Palermo, oggi più che mai, è un atto di coraggio. Palermo però ci ha dato da subito bellissime risposte, e anche la stampa ha notato il nostro lavoro: siamo stati inseriti fin da subito nella guida cocktail bar di Identità Golose tra le novità italiane, e molte testate come Gambero Rosso, GQ e Bargiornale hanno parlato di noi. Ora siamo candidati ai BarAwards 2025 di Bargiornale come Bar Rivelazione dell’anno, un riconoscimento che premia la passione e la visione che ci guidano ogni giorno.”

Il primo anniversario non è solo una festa, ma il punto di inizio di nuove sperimentazioni ed eventi importanti da fare a Palermo. Minimarket che si caratterizza anche per una proposta gastronomica ricercata e innovativa, con la cucina del giovane chef Alberto Ferrara, continua a crescere e a proporre esperienze che uniscono la cultura del cocktail, la musica e la socialità, mantenendo sempre un’anima autenticamente palermitana e contemporanea.

